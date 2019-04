Die Spiele-Schmiede Bigben bringt im Juli 2019 die offizielle Rennsimulation der FIA European Truck Racing Championship (ETRC) in die Regale. Basis ist die für Rennspiele geschaffene KT Engine, die auch Spielen wie V-Rally und TT Isle of Man Leben einhaucht. Das Spiel wird für die Plattformen Playstation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verfügbar sein.

Laut dem Truck Race-Veranstalter ETRA (European Truck Racing Association) ist das Spiel kein unrealistisches Arcade-Game, sondern richtet sich an erfahrene Spieler des Genres. Wie beim Original besteht demnach auch in der Simulation jede Runde aus vier 45 Kilometer langen Sprintrennen mit zwölf Trucks, die auf der Streck gegeneinander antreten. Dabei soll sich die Truck Race-Simulation durch besondere Überholtechniken und angepasster Fahrphysik, die auch die Massenträgheit der Fünftonner einberechnet, von anderen Rennspielen unterscheiden. Dazu kommen virtuelle Strafen und ein begrenzter Wasservorrat für die Bremskühlung, den der Spieler einteilen muss – ganz wie beim Original. „Wir freuen uns über die Qualität und Liebe zum Detail in der offiziellen Rennsimulation für die FIA ETRC, die das bekannte Unternehmen Bigben designt hat und produziert“, sagt Georg Fuchs, Direktor der ETRA. Die Techniken, die man beherrschen müsse, um die Race Trucks im Spiel zu bändigen, ähneln denen, die Lkw-Helden auf der Rennstrecke und auf der Straße beherrschen müssen. „Es zeigt auch, wie geschickt und engagiert man sein muss, um die komplexe Steuerung eines so großen Fahrzeugs wie einem Lkw zu beherrschen.“

Einen ersten Ausblick darauf, was die Spieler erwartet, gibt der Video-Trailer zur Truck Race-Simulation.