Das Leben schreibt einfach die schönsten Geschichten. Diese ist Stefan Spengler auf der IAA 2018 in Hannover wirklich passiert. „Als ich an dem Stand von Scania vorbeikam, wurde ich sofort von zwei netten jungen Damen angesprochen“, erinnert er sich. „Sie haben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, einen Anmeldebogen für so einen Fahrerwettbewerb auszufüllen. Und ich habe Ja gesagt.“Den Anmeldebogen reicht er tatsächlich ein. Bald darauf darf er an einem Online-Theorie-Test teilnehmen. „Es waren teilweise sehr schwere Fragen“, sagt Stefan. Aber er hat sie offenbar sehr gut beantwortet.

Wenige Monate später, am 16. und 17. März, tritt er tatsächlich bei den Scania Driver Competitions in Pferdsfeld bei Bad Sobernheim an. 20 Fahrer aus Deutschland und je zehn aus Österreich und der Schweiz wetteifern auf dem Flugplatzgelände in getrennten Gruppen miteinander. Es sind, mittlerweile etwas variiert, im Grunde dieselben Übungen, die Scania den Teilnehmern schon seit dem ­ersten „Young European Truck Driver“ ab­verlangt. Lediglich die Altersbegrenzung ist längst gefallen. Und so gibt es: Wenden und Rangieren, Ladungssicherung, Tonnendurchfahrt, wirtschaftliches Fahren, Erste Hilfe und die Theorie.