Das Foto, das Dirk Baumgart von seinem Sattelzug im kleinen Hafen von Jarmen an der Peene gemacht hat, zeigt seinen Iveco S-Way 460 LNG, also eines jener von Transportunternehmen derzeit gerne gekauften Fahrzeuge mit Gasantrieb. Der 13-Liter-Ottomotor läuft tatsächlich mit Zündkerzen. Dirks Spedition Reax Transporte aus Warlin, die über rund 55 Silofahrzeuge verfügt, setzt den Iveco auch ein, weil der im Gegensatz zum Diesel umweltfreundlichere Lkw von der Maut befreit ist.

"Ich fahre den Iveco schon sehr gerne", sagt Dirk, der seit August 2020 bei Reax beschäftigt ist, nachdem seine vorherige Firma aus dem Holztransport Insolvenz anmelden musste. "Da ich die ganze Woche in Norddeutschland unterwegs bin, ist die Kabine für meine Pausen über Nacht geräumig und modern." Dirks Nachteil: Wenn er mit Asche, Kalk oder Zement unterwegs ist, muss er immer darauf achten, dass die beiden Tanks zusammen mit 300 Liter tiefkaltem Flüssigerdgas gut gefüllt sind. "Je nach Fahrweise und Strecke habe ich zwar eine Reichweite von rund 600 Kilometern", so Dirk. "Aber in Mecklenburg-Vorpommern etwa gibt es bislang nur drei Tankstellen mit LNG. Ich fahre daher meist mit 83 km/h, das bringt mir etwas mehr Reichweite. Sonst macht mir der Lkw als Iveco-Fan Freude." Dirk ist gelernter Koch und war ab 1999 erst einmal mit einem 7,5-Tonner auf Achse. "Ich hatte immer davon geträumt, größere Lkw zu fahren, doch erst 2015 habe ich durch das Arbeitsamt die Chance für eine Umschulung bekommen." Ziemlich schnell fasste er danach auch in der Szene Fuß. "2017 erfuhr ich über Facebook, dass die Kraftfahrerinitiative ‚Bewegen mit Herz e. V.‘ ein ‚A Happy Day of Life‘ in Mecklenburg-Vorpommern startet. Da war ich sofort dabei. Denn Gutes tun in Verbindung mit dem Lkw war schon immer ein großer Wunsch von mir."