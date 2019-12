MAN Trucks & Bus kann sich über die erste Elektrobus-Order freuen. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) bekommen demnach ab dem zweiten Halbjahr 2020 insgesamt 17 Elektro-Stadtbusse vom Typ Lion's City E. Für Rudi Kuchta, Head of Product & Sales Bus sowie Sprecher des Busbereiches, ist die erste große Kundenauslieferung von MAN-Elektrobussen im Rahmen einer Ausschreibung "ein bedeutender Meilenstein in der eMobility Roadmap". Bei ihrem Einstieg in die Elektromobilität baue die VHH auf einen zuverlässigen Elektrobus mit erprobter Zell- und Batterietechnologie. "On top bietet MAN Transport Solutions eine ganzheitliche Beratung und individuelle Lösungsvorschläge für Betrieb, Infrastruktur, Service und Wartung rund um die Elektromobilität", so Kuchta weiter.

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein werden aber noch weit vor dem zweiten Halbjahr 2020 erste Erfahrungen mit dem MAN Lion's City E machen – ein entsprechender Praxistest nämlich geht schon Ende Dezember an den Start. Die eMobility-Roadmap aus dem Hause MAN sieht im nächsten Jahr zudem weitere Tests mit einer 15 Fahrzeuge zählenden Elektrobus-Demo-Flotte vor. In fünf europäischen Ländern soll sich der Lion's City E so schon vorab im Kundeneinsatz beweisen.

Hohe Fahrgastkapazität, zuverlässige Reichweite

Auf der Habenseite des Lion's City E ohne klassischen Motorturm steht eine Passagierkapazität von 88 Personen. Der Zentralmotor an der Hinterachse kommt auf 160 bis maximal 240 kW, die insgesamt 480 kWh fassenden Batteriepakete finden auf dem Dach Platz. Laut eigener Angaben bedient sich MAN in Sachen Batteriezelltechnologie aus dem Konzernbaukasten, das ausgeklügelte Temperaturmanagement soll für eine gute Verfügbarkeit unabhängig von der Jahreszeit sorgen. Die Reichweite des Stadtbusses gibt MAN mit 200 bis 270 Kilometer "über die gesamte Lebensdauer der Batterien" an.