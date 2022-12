Podcast "In der Spur" Folge 8: "Wir leisten Pionier-Arbeit"

In der achten Folge des Podcasts "In der Spur" spricht Oliver Trost mit Sara Schiffer, Gründerin und Geschäftsführerin von Hylane. Im Fokus: die Gründung des Unternehmens Hylane und die ersten Schritte.

Falls der Player hier nicht sichtbar ist, können Sie diese Folge überall hören, wo es Podcasts gibt, z.B. auf Spotify

Das junge Unternehmen Hylane, Vermieter von H2-Lkw, ist kein klassisches Start-up. Es ist eine Ausgründung der DEVK-Versicherungen. Im Podcast erklärt Sara Schiffer die ersten Schritte des Vermiet-Unternehmens - von der Gründung bis zu ersten Fahrzeug-Übergabe an einen Kunden. So viel sei verraten: Hylane möchte mit seinem Angebot die Mobilitätswende vorantreiben.

Eine Besonderheit an diesem Unternehmen: Die Gründerin und Geschäftsführerin ist auf der Forbesliste "30 Under 30" zu finden. "Das ist ein gutes Gefühl", sagt sie und hat eine sehr große Bedeutung für die Unternehmerin. "Die Auszeichnung ist ein gutes Zeichen, dass wir auf einem guten Weg sind."

Zur Gründung von Hylane hat sich die DEVK schnell entschlossen, zudem habe man gute Partner im Boot. Das erste Fahrzeug ist zugelassen und an den Kunden übergeben. Wie es zur Gründung kam, warum das Bundesverkehrsministerium das Unternehmen fördert und was beim Kunden ankommt, erfahren Sie im Podcast.

"Die erste Fahrzeug-Übergabe war ein ganz besonderer Moment", sagt Schiffer. Vor allem weil das Unternehmen mit einer Schwierigkeit umgehen musste. Was genau passiert ist, verrät sie im Podcast. So viel vorweg: "Es war eine mega Herausforderung."

Zu den Megatrends:

Nachhaltigkeit ist das entscheidende Moment für Hylane. Sara Schiffer: "Wir wollen unseren Kunden nachhaltige Mobilität bieten. Die CO2-Bilanz wird dem Kunden über eine Tankkarte ausgewiesen. Die Nachhaltigkeit ist also für den Kunden messbar."

Elektromobilität:

Welcher Antrieb setzt sich durch? Für Sara Schiffer gibt es mehrere Wege. Die Brennstoffzelle, sagt sie, ist im Schwerlast-Verkehr und bei langen Strecken von Vorteil. Warum genau und was in Zukunft geplant ist auch in Bezug auf andere Antriebsarten - hören Sie rein.

Digitalisierung:

Mit den eigenen Daten und den Kundendaten forciert Hylane die CO2-Reduktion. Im Fokus steht das Pay-per-Use-Modell. Der Kunde zahlt nur die Kilometer, die er auch mit dem Fahrzeug gefahren ist.

Ziele des Unternehmens: Momentan stehen 44 Fahrzeuge bereit. Sie sollen Anfang nächsten Jahres auf den Straßen rollen. 2024 sollen es 150 sein. "In 12 Monaten haben wir verstanden, wie Wasserstoff-Mobilität in Deutschland funktioniert. Dann sollen Kunden auch Kernrouten in ganz Europa mit unseren Fahrzeugen nutzen können."

Zitat des Podcasts: "Wir müssen absolut transparent sein."

Hören Sie rein, freuen Sie sich auf ein interessantes Gespräch.

Mit freundlicher Unterstützung von SAF-Holland