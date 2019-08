Laut einer Mitteilung bieten die bislang gelisteten Anbieter aktuell bereits 50.000 Palettenstellplätze auf dem digitalen Marktplatz an. Ähnlich wie in Deutschland, wo sich die Zahl der angebotenen Palettenstellplätze seit dem Start im April 2018 versechsfacht hat, will das Start-up auch in Österreich rasch wachsen.

„Marktanalysen und Befragungen von Unternehmern haben ergeben, dass das Interesse an unserem Geschäftsmodell in Österreich riesig ist. Unsere Plattform auch für Lagerbetreiber aus der Alpenrepublik zu öffnen, war daher für uns ein logischer Schritt“, sagt Jörg Klöpper, Geschäftsführer von Sharehouse.

50.000 Palettenstellplätze gelistet

Lagersuchende können über die freien Kapazitäten ab sofort über die Plattform verfügen und bei Bedarf weitere Logistikdienstleistungen online dazu buchen. Für den Fall, dass keine passenden Lagerflächen auf der Plattform zu finden sind, gibt es die Möglichkeit, direkt beim Sharehouse-Team ein Gesuch zu starten. „Die Mitarbeiter finden entsprechende Kapazitäten dann in der Regel innerhalb ihres Netzwerks binnen weniger Stunden“, heißt es.

In Deutschland beteiligen sich bereits 470 Logistikdienstleister an der Onlineplattform und bieten aktuell 1,8 Millionen Palettenstellplätze an