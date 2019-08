Bei Adidas bestellt, von Zalando geliefert: Derzeit testen die beiden langjährigen Partner in Paris eine gemeinsame, effizientere Nutzung von Logistikkapazitäten. Im Rahmen eines Pilotprojekts liefert Zalando die Ware aus seinem eigenen Logistikzentrum in Moissy-Cramayel noch am gleichen oder nächsten Tag zum Adidas-Kunden in Paris. Das Besondere: Bestellt haben die Kunden zuvor nicht im Zalando-Shop, sondern über Portal adidas.fr.

Schnelle Lieferung

Das seit Anfang August laufende Pilotprojekt ist Zalandos erster Vorstoß im Bereich Multi-Channel. Die ersten Pakete seien bereits erfolgreich an Adidas-Kunden ausgeliefert worden, heißt es seitens Zalando. „Der Test ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unserer Plattformstrategie. Adidas-Kunden profitieren durch schnelle Lieferung, Zalando-Kunden, da wir unsere Same-Day Liefergebiete ausdehnen können”, erklärt Jan Bartels, Senior Vice President Customer Fulfillment. Das Ganze soll zwischen sechs und zwölf Monate laufen, bis erste bellastbare Ergebnisse vorliegen.

Logistiknetzwerk öffnen

Der Multi-Channel-Ansatz soll dabei perspektivisch die Services von Zalando Fulfillment Solutions (ZFS) ergänzen. Im Rahmen von ZFS lagern bereits heute mehr als 100 Partner Teile ihres Sortiments in Zalando Logistikzentren. Zalando übernimmt hier den Versand an Kunden in derzeit 14 europäische Länder. „Indem wir das starke europäische Logistiknetzwerk von Zalando weiter für unsere Partner öffnen, profitieren sie von unserer Logistikexpertise und wir arbeiten gemeinsam effizienter.”