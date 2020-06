Nach Ciblex, Eurotranspharma, Eurodis and Ecocourses, sei der Erwerb von Movianto ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Familienunternehmens, teilte Walden mit. Movianto sei für 133 Millionen Dollar (rund 118 Mio. Euro) vom US-Konzern Owens & Minor gekauft worden und steigert den Gruppenumsatz auf über eine Milliarde Euro. Die von Mehrheitsaktionär Stéphane Baudry geleitete Firmengruppe mit Sitz in Paris sei jetzt in diesem Bereich „der führende Logistik- und Transportkonzern in Europa.“

500.000 Sendungen täglich

Derzeit beschäftigt Walden mehr als 5.000 Mitarbeiter in zwölf europäischen Ländern und verfügt über 625.000 Quadratmeter Lagerflächen. Firmenangaben zufolge werden täglich fast 500.000 Sendungen ausgeliefert. Die Walden Gruppe will ihre Dienstleistungen über ihre Tochtergesellschaften anbieten. Dabei stehen Movianto für Logistik, Eurotranspharma und Ciblex für den Transport zu Apotheken und Krankenhäusern, Prima Transport für vorgelagerte Transporte und Güterbeförderung sowie Pharma Pilot für IT-Lösungen.