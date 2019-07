Pfenning Logistics nimmt mit dem Multicube Rheinhessen das zweite Logistikzentrum in der Metropolregion Rhein-Neckar in Betrieb.

Nach dem Multicube Rhein-Neckar in Heddesheim hat Pfenning Logistics ein zweites Multi-User-Zentrum in Monsheim eröffnet. Nach 18 Monaten Bauzeit stehen nun mehreren nahtlos aneinandergefügten Hallen mit einer Gesamtlagerfläche von 63.000 Quadratmetern. Die einzelnen Module von Kunden flexibel genutzt und angepasst werden. So lassen sich beispielsweise temperaturempfindliche Lebensmittel für Edeka Foodservice in einer Halle lagern, während ein Tor weiter Bestellungen für den Online-Handel von Produkten von Cybex, Hersteller von Kindersitzen und Kinderwagen, kommissioniert und versandfertig aufbereitet werden.

An Union Invest verkauft und gemietet

„50 Millionen Euro hat Pfenning Logistics in Planung und Errichtung des Multicube Rheinhessen investiert“, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Wobei de facto der Immobilien-Investor Union Invest – wie schon beim ersten Multicube – gekauft und an den Logistikdienstleister vermietet hat.

Foto: Pfenning Logistics 50 Millionen Euro hat der des Multicube Rheinhessen gekostet.

Mit der Expansion an dem neuen Standort habe die Unternehmensgruppe „zusätzliche Kapazitäten und effiziente Strukturen für weiteres Wachstum geschaffen“. Investiert worden sei außerdem in die Logistikausstattung und in moderne Managementsysteme. Auch personell sei die Unternehmensgruppe gewachsen: Etwa 700 neue Mitarbeiter wurden in den vergangenen zwölf Monaten neu eingestellt, davon allein 550 im Logistikbereich, heißt es seitens des Unternehmens. Bundesweit beschäftigt Pfenning Logistics aktuell rund 3.700 Mitarbeiter an 90 Standorten. Am neuen Standort in Monsheim werden es bis zu 150 sein.