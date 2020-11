Investieren auch in der Krise: Der Logistikdienstleister Pfenning aus Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat trotz Corona große Wachstumspläne. Ein Stück weit sehen sich die Verantwortlichen durch die ersten Lehren aus der Pandemie auch in ihren Plänen bestätigt. „Wir stellen fest, dass es einen deutlichen Bedarf nach Lager- und Logistikflächen gibt“, berichtet Rana Matthias Nag, Geschäftsführer der Pfenning-Gruppe, im Gespräch mit der Fachzeitschrift trans aktuell.

„Aufgrund der Pandemie sind entsprechende Flächen in Europa noch begehrter geworden“, sagt er. Den Kontinent just in time beliefern zu wollen, sei aufgrund der eingetretenen Störungen in der Lieferkette vielfach keine Option mehr. Die Auftraggeber seien sensibler geworden und bestrebt, diese Anfälligkeiten zu reduzieren. Die Antwort des Kontraktlogistikers Pfenning darauf: „Wir werden investieren und flächendeckend bauen“, bringt es Nag auf den Punkt. Seit 20 Jahren ist der 53-Jährige für das Unternehmen tätig, seit sechs Jahren als Geschäftsführer und seit August in einer Doppelspitze mit Manuel Pfenning. Der 37-Jährige ist der Schwiegersohn von Inhaber Karl-Martin Pfenning, repräsentiert die inzwischen vierte Generation der Unternehmerfamilie und hat die Verantwortung für die operativen Logistikgesellschaften.

Pfenning plant bis zu 300.000 Quadratmeter zusätzlich

Bewirtschaftet Pfenning Logistics bundesweit bereits rund 500.000 Quadratmeter Logistikfläche, will das Unternehmen in den nächsten Jahren hier noch mal einen deutlichen Sprung nach vorn machen. Angestrebt ist eine Steigerung um 60 Prozent. „Wir sehen Potenzial für weitere Multicubes mit bis zu 300.000 Quadratmeter Fläche“, berichtet Nag. Als Multicubes bezeichnet Pfenning sogenannte Multi-User-Läger, also Hallen für mehrere Kunden. Ein Dutzend davon unterhält der Logistikdienstleister bereits, darunter Heddesheim an der A5 mit 124.000 Quadratmetern und Monsheim an der A6 mit 60.000 Quadratmetern (Landkreis Alzey-Worms) als die größten Anlagen. Nag und Pfenning veranschlagen den Investitionsbedarf auf eine Summe in neunstelliger Größenordnung.

„Die Planung ist bereits sehr konkret“, sagt Geschäftsführer Nag und kündigt in den nächsten fünf Jahren fünf Projekte an. Spruchreif ist das Ganze bereits in Bad Hersfeld, Grünheide bei Berlin sowie im Südwesten im Raum Baden-Baden. Dort hat sich das Unternehmen schon Flächen gesichert und verfügt über Baugenehmigungen, sodass die Arbeiten 2021 beginnen können. Bei Hamburg und Leipzig können sich die Verantwortlichen bei Pfenning weitere Hallen vorstellen, dort sind die Vorbereitungen aber noch nicht soweit wie in den anderen Regionen gediehen. Längerfristig erkennt das Duo an der Spitze auch einen Bedarf in Bayern und im Ruhrgebiet.

Das geplante Logistikzentrum in Grünheide hängt übrigens nicht mit der dort medienwirksam verkündeten Ansiedlung des E-Fahrzeug-Pioniers Tesla zusammen. „Wir haben in Hoppegarten bei Berlin einen Verwaltungssitz“, sagt Nag. Also habe man sich in der Nähe nach einem Grundstück umgeschaut und direkt an der A10 eine Fläche mit 40.000 Quadratmetern erworben. Und wie es der Zufall wollte: Zwei bis drei Wochen später verkündete Tesla seinen Deal und den dort geplanten Produktionsstart.

Da Pfenning auf Multi-User-Läger setzt, hat das Unternehmen bei seinen weiteren Plänen alle seine Branchen im Blick. Das sind Automotive/Industrie, Handel, Konsumgüter, Lebensmittel und Chemie, auf die sich die Umsätze zu etwa gleichen Teilen verteilen, sowie Pharma. Die zuletzt genannte Branche dürfte mit Blick auf Lagerflächen angesichts der zutage getretenen Engpässe bei der Medikamentenversorgung das größte Potenzial haben. „Teilweise ist der Bedarf für die neuen Anlagen schon da, teilweise trauen wir uns auch zu, parallel zur Planung erst nach Kunden zu suchen“, erklärt Rana Matthias Nag.

Pfenning mit eigenem Team für die Projektentwicklung

Einen Partner für die Entwicklung der Immobilien müssen sich die Entscheider bei Pfenning nicht erst suchen – sie haben das Know-how im Haus. Seit vier Jahrzehnten baut die Gruppe hier buchstäblich auf die Pfenning-eigene Projektentwicklung, die Vorhaben auch für Dritte umsetzt. Das Kernteam besteht aus fünf Leuten, das mit festen Partnern zusammenarbeitet und mit den Pfenning-Chefs auch die Art der Finanzierung festlegt. Bei den großen Anlagen kommt meist eine Fondslösung zum Tragen, bei der Pfenning die Anlage baut, veräußert und zurückmietet, die kleineren Anlagen bleiben meist im Eigentum.

Was in den Hallen passieren soll, dazu haben die Pfenning-Chefs auch klare Vorstellungen: Ein- und Auslagern allein reicht ihnen nicht. „Wir wollen unseren Kunden Mehrwerte bieten“, sagt Nag und erinnert an den Slogan des Familienunternehmens. „Part of your process“ – auch in der Logistik gelte es, getreu diesem Motto die Prozesse der Kundschaft aktiv mitzugestalten.

Für die Kundschaft ist Pfenning klassisch auch im Transport- und Speditionsbereich unterwegs – und muss sich hier mit einer Flotte von 800 eigenen Lkw nicht verstecken. 650 der überwiegend von Daimler sowie Iveco stammenden Lkw setzt das Unternehmen flächendeckend für die Filialversorgung und Distribution quasi aller Lebensmittel-Einzelhändler ein. Weitere 150 Lkw erledigen Shuttleverkehre und beliefern Produktionsstätten überwiegend für die Automobilindustrie.

70 weitere eigene Fahrzeuge sind für die Spedition Herbst Frischelogistik (HFL) aus Bad Hersfeld im Einsatz, die Pfenning voriges Jahr übernommen hatte. Eine Flotte von 200 Lkw steuern feste Subunternehmen bei. Noch ist der Diesel das Brot- und Butter-Fahrzeug im Fuhrpark, doch sind bereits 24 LNG-Lkw mit von der Partie, ebenso ein batterie-elektrisch angetriebener eActros im schweren Verteilerverkehr in Mannheim.

Manuel Pfenning: Fuhrpark optimieren, nicht schrumpfen

Ist diese große Flotte ein Wagnis, erst recht angesichts des Drucks auf die Marktpreise? Manuel Pfenning hält den Eigenfuhrpark in dieser Größenordnung auch weiterhin für sinnvoll. „Wir wollen den Fuhrpark optimieren, aber ihn stabil halten und nicht schrumpfen“, betont er. Eine Größenordnung von 1.500 Einheiten strebe er daher nicht an. Wenn er ans Optimieren denkt, stellt er die Flotte auch keineswegs infrage.

Der eigene Fuhrpark ist für ihn Teil einer hochwertigen Logistik. Zu Beginn der Coronakrise habe sich die Spreu vom Weizen getrennt, als Transportunternehmen mit freien Kapazitäten aus der Automotive-Branche versucht hätten, Fuß im Lebensmittelbereich zu fassen. „Da haben sie rasch bemerkt, welches Können hier durch die Rangiervorgänge, aber auch durch die Kommunikation mit den Kunden erforderlich ist“, erzählt Pfenning. Den Druck auf die Frachten spüre sein Unternehmen zwar auch. „Doch sind wir aufgrund fester Verträge hier relativ stabil und müssen nicht morgens in Timocom nach Ladung suchen.“

Die Speditionssparte – also der Bereich Transportlogistik – ist, gemessen am Umsatz, etwa gleich stark wie die Kontraktlogistik. Doch dürften sich die Umsatzanteile in den nächsten Jahren verschieben. „Im Transport wollen wir uns optimieren und in der Kontraktlogistik weiter wachsen“, fasst Manuel Pfenning zusammen. Die ehrgeizigen Investitionspläne untermauern diese Aussagen deutlich.

Das Unternehmen

Die Pfenning-Gruppe beschäftigt an rund 90 Standorten rund 3.700 Mitarbeiter, darunter etwa 100 Auszubildende. Der Jahresumsatz 2019 beläuft sich auf 230 Millionen Euro.

Auf diesen fünf Säulen steht das Unternehmen: Kontraktlogistik mit etwa 500.000 Quadratmeter Lagerfläche an einem Dutzend Standorten. Transportlogistik mit etwa 1.000 Lkw, darunter 800 eigene mit Schwerpunkt Filialversorgung und Distribution für den Lebensmitteleinzelhandel. Personal Services: Firmeneigener Personaldienstleister be4work mit rund 1.100 Mitarbeitern für die Logistik, aber auch für die Bereiche Sicherheit (zum Beispiel Pförtner) und Facility Services (zum Beispiel Gärtner und Schlosser). Projektentwicklung: Festes Team, das Immobilien entwickelt, von der Konzeption bis zur Umsetzung – für den Eigenbedarf, aber auch für Dritte. Kompetenz plus: Pfenning unterhält eine Gesellschaft zur Qualifizierung, die Schulungen und Weiterbildungen organisiert. In dieser Sparte betreibt Pfenning auch Randaktivitäten wie die Blechveredelung in der Tochterfirma Metallbau Nick aus Lampertheim.

