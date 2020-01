Der wie DAF Trucks zum Paccar-Konzern gehörende US-Lkw-Bauer Peterbilt beteiligt sich an einem Elektro-Lkw-Feldtest des ebenfalls amerikanischen Logistikriesen Werner Enterprises. Der betreffende batterieelektrische Hauber – das Model 579 EV – ist hierfür mit TransPower-Batterien mit einer Gesamtkapazität von 352 kWh ausgestattet. In Vortrieb umgesetzt wird die elektrische Energie von einem Meritor Blue-Horizon Elektro-Achssystem mit bis zu 436 PS. Die Reichweite des Haubers beträgt laut Peterbilt rund 150 Meilen, umgerechnet 241 Kilometer. An einer Schnellladesäule sollen die Batterien innerhalb von einer Stunde aufgeladen werden können.

Foto: Peterbilt Das Peterbilt Model 579 EV ist mit TransPower-Batterien und einem Meritor Blue-Horizon Elektro-Achssystem ausgestattet.

Laut Jason Skoog, Vizepräsident von Paccar und General Manager von Peterbilt, ist sein Unternehmen führend in der Entwicklung von Elektro-Lkw. Werner Enterprises-Präsident und CEO Derek Leathers wiederum zeigt sich erfreut, einige echte Meilen mit dem Model 579 EV mit einem engagierten Kunden in Südkalifornien fahren zu können. Die Finanzierung des Feldtests erfolgt über das California Air Resource Board sowie durch den South Coast Air Quality Management District. In der zweiten Jahreshälfte 2020 will Peterbilt dann erstmals offizielle Preise für das batterieelektrische Model 579 EV nennen.