Als eine Ikone des Highway bewirbt der amerikanische Truck-Bauer Peterbilt sein Model 389. Und tatsächlich schaut der kantige Hauber – obwohl "erst" 2006 eingeführt – heute noch so aus, als sei er ein Veteran aus den 80ern.

Um dieses zeitlose Design weiter zu hegen und zu pflegen, legt Peterbilt nach 2014 und 2017 jetzt dazu nochmal einen drauf: in Form des patriotisch benannten Pride&Class-Pakets nämlich. Hintergrund ist laut der Angaben der Marke dabei die weiter große Nachfrage nach dem schicken Ausstattungspaket.

Mit der Sonne um die Wette

Als Pride & Class fährt das Model 389 mit einem großzügig hochglanzpolierten Kühlergrill, verchromten Kotflügeln und einer breiten Chrom-Stoßstange vor. Vor störender Sonneneinstrahlung schützt den Fahrer ebenfalls eine in Chrom gehaltene Sonnenblende. Auch in der Seitenansicht blitzt und blinkt der Peterbilt mit glänzenden Zierleisten, Trittbrettern und Kraftstofftanks und einer entsprechenden Batteriebox. Die Außenspiegel und Luftfiltergehäuse sind ebenfalls verchromt – ebenso wie die stolz in den Himmel ragende, zweiflutige Auspuffanlage.

Foto: Peterbilt Insgesamt 17 Rundinstrumente machen sich im Cockpit des Peterbilt breit.

Das Cockpit des Peterbilt Pride & Class ist derweil in Arktisgrau gehalten und mit einem Lenkrad ohne jeglichen Schnickschnack versehen. Die insgesamt 17 (!) in Chrom eingefassten Rundinstrumente werden von einem Einsatz in schwarzer Holzoptik umgeben. Gemütliche schwarze Stofffußmatten und hochwertige schwarze Ledersitze mit Pride&Class-Logo sorgen für das passende Wohlfühlambiente auf den langen Touren durch die Staaten.

Ein Truck zum träumen!