Personeller Wechsel in der Chefetage von Rhenus Neuer Chief Financial Officer kommt

Am 1. September 2024 kommt Bewegung in die Chefetage von Rhenus Logistics. Wer ab Herbst die Finanzen des Logistikdienstleisters verantwortet und zugleich als Mitglied des Vorstands die Geschicke lenkt.

Der Aufsichtsrat der Rhenus Gruppe hat Gilles Delarue mit Wirkung zum 1. September 2024 zum neuen Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Vorstands ernannt. Delarue, der derzeit unter anderem als Head of Group Shareholdings International und Group Compliance Officer tätig ist, bringt nach Unternehmensangaben umfassende Führungserfahrung innerhalb der Rhenus Gruppe mit. Er tritt die Nachfolge von Egbert Bernsmeister an, der als Chief Financial Officer zur Schwesterfirma Saria wechselt, einem Unternehmen der Rethmann Gruppe.

Die künftigen Aufgaben von Gilles Delarue

Foto: Rhenus Gruppe/Jürgen Nobel Gilles Delarue rückt in den Vorstand auf.



In seiner neuen Funktion wird Delarue den Finanzbereich der Rhenus Gruppe leiten, der die Abteilungen Merger & Akquisitionen, Finanzen, Controlling, Corporate Development, Recht, Compliance und Versicherungen umfasst. Der designierte CFO bekleidet derzeit mehrere Führungspositionen innerhalb der Rhenus Gruppe, darunter die des Group Head of Compliance und des Head of Group Shareholdings International.

Egbert Bernsmeister wechselt zu Saria

Foto: Rhenus Gruppe Egbert Bernsmeister wechselt zu Saria.



Sein Vorgänger Egbert Bernsmeister wechselt wiederum als Chief Financial Officer zur Schwesterfirma Saria, einem Dienstleister in der Land- und Ernährungswirtschaft. Bernsmeister wird darüber hinaus auch in anderen Schlüsselbereichen der Rethmann Gruppe tätig sein, heißt es. So ist er künftig unter anderem im Aufsichtsrat von Transdev, dem französischen Eisenbahn- und Busunternehmen, an dem die Rethmann Gruppe 34 Prozent hält. Die beiden Führungskräfte arbeiten laut Firmenangabe eng zusammen, um eine nahtlose Übergabe zu gewährleisten.

Lesen Sie auch