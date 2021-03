Heidelmann mit Sitz in Schwalmstadt, südwestlich von Kassel, ist bereits seit 25 Jahren Partner von Dachser Food Logistics. Seit 1995 verantwortet das Unternehmen im Dachser-Netzwerk die temperaturgeführten Zustellungen im nördlichen Teil Hessens und betreut in diesem Gebiet Distributions- und Warehouse-Kunden.

Beide sind Mitglieder im European Food Network

Wie Dachser ist auch Heidelmann Gründungsmitglied des European Food Network, einem Verbund führender europäischer Lebensmittel-Logistiker. Über das temperaturgeführte Transportnetzwerk können die Kunden der beiden Familienunternehmen ihre Lebensmittel als Sammelgut in 34 Länder Europas verteilen.

Heidelmann setzt auf Wachstum

Derzeit baut Heidelmann am Stammsitz in Schwalmstadt eine neue Logistikanlage, die im Juni dieses Jahres in Betrieb gehen wird. „Der Neubau ist auch eine Investition in weiteres gemeinsames Wachstum“, sagt Ute Bischoff, geschäftsführende Gesellschafterin bei Heidelmann. „Die Partnerschaft mit Dachser sowie die aktive Mitwirkung am European Food Network bringen uns und unseren Kunden seit jeher einen großen Zugewinn an Möglichkeiten. Die enge Beziehung und der Austausch mit Dachser ist in den letzten 25 Jahren Teil unserer Unternehmenskultur geworden.“ Für Alfred Miller, Managing Director von Dachser Food Logistics, steht jedenfalls fest: „Wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Jahre, die – da bin ich sicher – für beide Seiten genauso fruchtbar sein werden.“