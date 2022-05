Otto und Hermes: vom Versand- zum Onlinehandel Ein Bild verändert die Welt des Handels

Laut der Studie „E-Commerce-Markt Deutschland 2021“ des Kölner EHI Retail-Institutes erreichte der Gesamtumsatz der Top-1.000-Onlineshops in Deutschland im Umsatzjahr 2020 fast die 70-Milliarden-Marke, was einem Umsatzwachstum von mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Einen maßgeblichen Anteil daran hat die Hamburger Otto Group, die von dem Forschungsinstitut für den Handel bei den Top-1.000 an zweiter Stelle gelistet ist. Die Otto Group hat heute rund 30 Unternehmensgruppen in mehr als 30 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika und Asien und ist neben dem Multichannel-Einzelhandel auch in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Service aktiv. Eine Entwicklung, die 1992 nicht abzusehen war.

Vom Katalog zur CD-Rom zur App

1981 übernimmt Michael Otto den Vorstandsvorsitz des Hamburger Versandhandels Otto, baut Geschäfte in Frankreich, Österreich und Italien auf, beteiligt sich an anderen Unternehmen und baut das Unternehmen zum größten Versandhändler der Welt aus. Der jährlich erscheinende Otto-Katalog bringt damals die bunte Warenwelt in die Häuser der Menschen. 1991 wird sogar erstmals der 24-Stunden-Versand eingeführt, der für fast alle Artikel zur Verfügung steht.