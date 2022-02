Die Otto Group vereint ihre Logistikservices in Oberfranken: Ab dem 1. März – mit Beginn des neuen Geschäftsjahres 2022/23 des Konzerns – entsteht offiziell die Gesellschaft Baur Hermes Fulfilment. In dieser sollen künftig die Services der in Burgkunstadt beheimateten Baur Fulfilment Solutions (BFS) und von Hermes Fulfilment, Hamburg, zusammengeführt werden, teilt die Otto Group mit.

Andreas du Plessis leitet neue Gesellschaft

Rund 150 Millionen Euro steckt der Konzern in das Logistikzentrum, in dem dann mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sein werden. Am 1. März 2022 übernimmt dann der Logistikexperte Andreas du Plessis, bislang Geschäftsführer der Baur-Tochtergesellschaft BFS in Personalunion auch die Geschäfstführung des neuen Gemeinschaftsunternehmens der Hermes Fulfilment (HF) und der Baur-Gruppe. Die Gesellschaft soll dann den Namen Baur Hermes Fulfilment erhalten.

Hermes Fulfilment gründet IT-Gesellschaft

Zudem gründet die wachsende Hermes Fulfilment eine IT-Gesellschaft und beruft ebenfalls mit Wirkung zum 1. März 2022 Olaf Röhr als Geschäftsführer und Chief Information Officer (CIO) der Gruppe. Der 54-Jährige wird damit innerhalb der gesamten HF zuständig für die Realisierung und Planung von IT-Projekten und die gesamte IT-Welt der Unternehmensgruppe leiten. Ebenso wird er dem erweiterten Managementboard der HF angehören.