Versandhändler Otto investiert 300 Millionen Euro am Standort Gießen. Von dort kommen Pakete künftig am nächsten Tag zum Kunden.

Der Onlinehändler Otto will sein Logistiknetzwerk ausbauen. Das Hamburger Unternehmen plant nach eigenen Angaben im hessischen Gießen einen weiteren Logistikstandort für Pakete. Von dem rund 90.000 Quadratmeter großen Neubau, der ab 2020 auf dem Gelände „Am Alten Flughafen“ entsteht, gehen vor allem Mode- und Lifestyle-Artikel an die Besteller.

Foto: Otto Group Otto-Bereichsvorstand Katy Roewer verantwortet die Logistik bei dem Online-Versandhändler.

Nach dem Fertigstellen will das Unternehmen in dem Logistikzentrum Gießen bis zu 1.300 Mitarbeiter beschäftigen. „Otto wächst und entwickelt sich zur Plattform, die immer mehr neue Marken und Partner auf anbindet. Entsprechend bauen wir jetzt unsere logistische Kapazität konzentriert aus“, erläutert Katy Roewer, die als Bereichsvorstand Service die Logistik bei Otto verantwortet. Bisher betreibt das Unternehmen in Haldensleben, Löhne, Ohrdruf sowie ab 2020 auch in Ansbach Standorte, in denen Warensendungen zusammengestellt werden.

Lieferung am nächsten Tag ab Gießen

In der Mitte Deutschlands gelegen, sei Gießen aus geografischer Sicht ein idealer Logistikstandort, um online bestellte Waren binnen 24 Stunden beim Kunden zuzustellen. Dies gelinge auch durch die gute Verkehrsanbindung an die A5 beziehungsweise die auch ehemaligen Autobahnen A480 und A485.

Platz für Erweiterung

Ein weiterer Grund für die Standortwahl ist schlicht der zur Verfügung stehende Platz. Denn für auch für eine weitere Ausbaustufe der Logistikimmobilie um zusätzlich bis zu 70.000 Quadratmeter gibt es genügend Fläche. Daher will Otto will rund 340.000 Quadratmeter Grundstücksfläche vom derzeitigen Besitzer, dem Bauprojekt-Entwickler Revikon, erwerben. Dieser hatte das Gelände von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gekauft, nachdem die U.S. Army 2017 ihr Zivilgüter-Vertriebszentrum geschlossen hatte.