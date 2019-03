Bereits vor rund vier Jahren haben die beiden Stückgut-Kooperationen 24 plus und Online Systemlogistik beschlossen, näher zusammenzurücken. Zunächst war das Ziel, Synergien zu schöpfen. Aber auch gemeinsame Regionalhubs waren bereits in einem frühen Stadium angedacht. Im weiteren Verlauf der Gespräche war dann sogar von einer Fusion der beiden Verbünde die Rede.

Seitdem ist es eher still um die weiteren Pläne geworden. Sicher ist, dass 24 plus und Online Systemlogistik auf der Messe Transport Logistik in München einen gemeinsamen Stand haben werden – allerdings beide noch unter ihrem eigenen Logo. Hinter verschlossenen Türen wird aber, so ist von Branchenkennern zu erfahren, an einem Fusionskonzept gearbeitet. Das müssten dann allerdings erst noch die Gesellschafter auf beiden Seiten durchwinken.

Äußerst unglücklicher Zeitpunkt

Sicher ist hingegen, dass die verantwortlichen Köpfe an der Spitze des neuen Verbunds andere sein werden: Auf der Seite von 24 plus geht der Geschäftsführer Peter Baumann (Jahrgang 1957) spätestens im Jahr 2020 mit dann 63 Jahren in den Ruhestand. Seinem Nachfolger, der in Kürze vorgestellt werden dürfte, gibt er bis zu seinem endgültigen Ausscheiden allerdings noch das nötige Rüstzeug mit.

Etwas turbulenter scheint es da bei Online Systemlogistik zuzugehen. Sandra Bugiel (Jahrgang 1967) hat angekündigt, den Verbund zu verlassen. Sie ist seit 1997 bei der Stückgut-Kooperation tätig und seit 1999 die Geschäftsführerin für die Bereiche IT, Personalmanagement, Finanzen und Controlling sowie Marketing verantwortlich. Zwar gibt es mit Harry Matzeik einen zweiten Geschäftsführer bei Online Systemlogistik, der kann die entstehende Lücke aber nicht schließen. Von Insidern ist jedenfalls zu hören, dass der Zeitpunkt für den Weggang von Sandra Bugiel „äußerst unglücklich“ sei.