Nach zwei Jahrzehnten und mehr als 300.000 verkauften Einheiten geht Anfang 1971 eine neue Generation Baubullen mit noch kantigerer Optik und luftgekühlten Deutz-Dieselmotoren in Serie. Im direkten Vergleich wird die grundlegende Neukonzeption der dritten Eckhauber-Generation gegenüber der zweiten besonders deutlich.

Foto: ETM Archiv

Für die lastauto omnibus 4/1971 testet Chefredakteur Richard Köbberling den neuen 232 D 16 K/AK und stellt gleich klar: "Wer die Auffassung vertritt, der Lkw klassischer Bauart mit Motor vor dem Fahrerhaus sei tot, weil in einer auf Rationalisierung und wirtschaftliche Großserienfertigung ausgerichteten Nutzfahrzeugfabrik der Spielraum für den Bau von Frontlenkern und Haubenwagen parallel nebeneinander fehlt, wird von Magirus eines Besseren belehrt." Die Ulmer hätten es meisterhaft verstanden, die neue Haubenkonzeption mit den bewährten Frontlenkermodellen zu einer Einheit aus Elementbausteinen zu integrieren, lobt Köbberling.

Baukasten für Hauber wie Frontlenker

So bestünden alle Magirus-Baubullen in Frontlenker- oder Haubenbauweise im Wesentlichen aus acht Baugruppen: Fahrerhaus, Lenkung, Kraftpaket, Rahmen, Federung und Achsaufhängung, Verteilergetriebe, Achsen, Bremsen. Diese acht Baukastenbausteine genügten, um eine Typenpalette von 11 bis 26 Tonnen Gesamtgewicht, mit Motorleistungen von 80 bis 310 PS, mit zwei und drei Achsen und in den Antriebsarten 4x2, 4x4, 6x4 und 6x6 zu bestreichen. Das standardisierte Rückgrat für die neuen Hauber wie auch die Frontlenker bildet der neue Parallel-Leiterrahmen. Beim 232 D 16 K/AK kommen lange ausgewalzte Vorderachsblattfedern, Mehrstufenfedern mit progressiver Kennung an den Hinterachsen, rundum Stoßdämpfer und ein Stabilisator an der Hinterachse als Serienstandard hinzu.