Wer ist Dirk Jakowski?

Mehr als 50.000 Fans verfolgen Dirks LKW-Touren auf seinem YouTube Channel “Truck Diary”. Sein unterhaltsames Trucker-Tagebuch im Video-Format versetzt uns praktisch direkt ins Fahrerhaus. Fans begleiten den freundlichen Trucker aus Bergheim über zig Tausend Kilometer eintöniger Landstraße, doch dank Dirks entspannter Art, seiner musikalischen Ader und der vielen Witze vergeht die Zeit wie im Fluge.

TRADUS Epic Challenges: Geschwindigkeit ist alles.

Bei der ersten TRADUS Epic Challenge dreht sich alles um Geschwindigkeit.

Beim Verkauf von gebrauchten Nutzfahrzeugen, kann der Prozess von der ersten Anzeige bis zum tatsächlichen Vertragsabschluss eine zeitraubende Angelegenheit sein. Tradus.com ist hier die innovative Lösung: Als globaler Marktplatz mit Käufern und Verkäufern aus über 40 Ländern wird der Abverkauf/Ankauf von gebrauchten Nutzfahrzeugen kinderleicht mit einfachem, klarem Design, die eine tiefe Industrie-Expertise widerspiegelt. Dank zahlreicher Filter (angelegt mit Hilfe von Branchen-Experten) und in Kombination mit automatisierter Such-Empfehlungen, finden Kaufinteressenten genau das, was sie suchen – nur noch einfacher und schneller. Falls das passende Angebot noch nicht dabei war, kann TRADUS aushelfen: Unser personalisierter Algorithmus hilft, Interessenten im In- und Ausland mit den passenden Fahrzeugen zu verkuppeln – und hält Interessenten per E-Mail immer auf dem Laufenden. So ist es noch einfacher, die richtige Maschine zu finden!

Welche TRADUS Epic Challenge wird Dirk annehmen?

Da Dirk LKW-Fahrer ist, lag die Wahl der Maschine für seine TRADUS Epic Challenge auf der Hand: Natürlich würde er seine Challenge am liebsten mit einem LKW durchführen – aber wir fanden, da muss schon was Besonderes her!

Die Entscheidung fiel auf einen Unimog! In seiner Speed-Challenge wird Dirk versuchen, mit diesem Oldtimer gehörig Geschwindigkeit auf die „Straße" zu bringen: Er muss in 99 Sekunden 99 Ballons auf einer Offroad-Rennstrecke zum Platzen bringen! Auch wenn der Unimog den Nürburgring in 18 Minuten umrundet, ist das schon eine besondere Herausforderung. Wird Dirk es schaffen? Finden Sie es heraus – in der ersten Folge unserer TRADUS Epic Challenges-Serie.

Die „Waffe der Wahl“ für Dirk

Wir haben das perfekte Fahrzeug für Dirk ausgewählt: einen Unimog 427/10! Dieses spezielle Modell hat 25 Jahre treue Dienste geleistet und ist noch lange nicht abgeschrieben. Dirk wird uns zeigen, dass dieser Oldtimer sich immer noch ganz schön in die Riemen legen kann. Durchschnittlicher Marktpreis auf TRADUS.com: rund 15.000 Euro.

Wo kann ich Dirks TRADUS Epic Challenge sehen?

TRADUS - 99 Luftballons - 99 Sekunden - ein alter Unimog Klassiker - und ein singender Dirk? Jetzt auf TRADUS.com. Wir sind gespannt auf Ihre Challenge unter #whatsyourchallenge

TRADUS.com ist genau das Richtige für Sie! Probieren Sie es aus mit unserem Schnupperangebot: 3 Monate kostenlos und unverbindlich gebrauchte Nutzfahrzeuge Interessen in aller Welt anbieten, klicken Sie hier.

Das Suchen auf TRADUS ist natürlich generell kostenlos.

Wir wünschen viel Erfolg beim Suchen und Finden!