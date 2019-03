Die Deutsche Post DHL Group zieht sich bei der Zustellung von Paketen aus Österreich weitgehend zurück. Übernommen wird das Geschäftsfeld von der Österreichischen Post. Beide Unternehmen hätten eine langfristige Partnerschaft vereinbart, teilten sie mit. Die Kooperation, die noch von den Wettbewerbsbehörden geprüft werden muss, soll noch in diesem Jahr starten. Die Deutsche Post spricht von einer „Partnerschaft zur Forcierung des Paketgeschäfts“, österreichische Medien sehen die Lösung als direkte Folge des Einstiegs von Amazon in die Paketzustellung in Wien Ende 2018.

Es sei vorgesehen, 220 DHL-Mitarbeiter und einen Großteil der betroffenen Logistik-Standorte zu übernehmen, teilte die Österreichische Post mit, die sich zur 53 Prozent in staatlicher Hand befindet. Die Zusammenarbeit solle beide Parteien in die Lage versetzen, gemeinsam das Potenzial im wachsenden, grenzübergreifenden E-Commerce-Geschäft auszuschöpfen. Gleichzeitig würden den Kunden in beiden Ländern Paketzustelldienste mit kurzen Laufzeiten angeboten.

Laut „Branchenradar“ hat die Post einen Anteil von 47 Prozent am österreichischen Paketmarkt, DHL Paket kommt auf 27 Prozent, Amazon derzeit erst auf 0,4 Prozent. Im Jahr 2018 hat die Post rund 108 Millionen Pakete transportiert, das Ziel von 150 Millionen zugestellten Paketen bis 2022 hoffen die Österreicher nun schneller zu erreichen. Seit kurzem bietet das Unternehmen auch den Service „Alles Post“ an. Damit können Online-Kunden festlegen, dass ihnen Pakete ausschließlich von der Österreichischen Post zugestellt werden.