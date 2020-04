Die SanLucar-Gruppe hat mit ihren Partnern, den landwirtschaftlichen Erzeugern Fresaflor, Llusar und Poveda eine Aktion ins Leben gerufen, um Lkw-Fahrern zu danken. Jeder erhält laut San Lucar an den Be- und Entladeplattformen in Spanien, Deutschland und Österreich ein Paket mit frischem Obst, Wasser und einem kleinen Geschenk. „Wir bei SanLucar sind uns der Herausforderung bewusst, vor der die Transportunternehmen momentan stehen: lange Schlangen an den Grenzübergängen und Bars und Restaurants entlang der Strecke sind geschlossen. Dennoch machen sie weiter und wissen, wie essentiell ihre Arbeit ist“, sagt Stephan Rötzer, Gründer und Eigentümer der SanLucar-Gruppe. Es sei wichtig, sich vor allem jetzt gegenseitig zu unterstützen „in einer Situation, in der die gesamte Wertschöpfungskette im Lebensmittelsektor eine hervorragende Arbeit bei der Versorgung des Marktes mit so grundlegenden Gütern wie Obst und Gemüse leistet.“

