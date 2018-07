Historische Nutzfahrzeuge mit authentischer Patina – in Deutschland sind solche Lkw, Busse und Transporter echte Raritäten. Doch nur wenige hundert Kilometer weiter südlich, im Grenzgebiet zwischen Frankreich und Italien, finden sich noch wahre automobile Schätze.

Ob hoffnungslos eingewachsener Unimog, mit Holz beladener Unic oder rostiger Peugeot 404 Pick-up: In den Westalpen entdecken aufmerksame Autofahrer so manchen geschichtsträchtigen Nutzfahrzeug-Oldtimer – und das nicht selten in desolatem Zustand. Im Dornröschen-Schlaf, eingewachsen von dichtem Gras und Gestrüpp verwahrlosen die Klassiker.

Man könnte das einen Affront nennen – oder einfach den verdienten Ruhestand. So oder so sind die kaum beachteten Lkw, Busse und Transporter längst vergangener Tage dankbare Motive, die den Betrachter in Erinnerungen schwelgen lassen.

Fotogalerie der Straßenfunde

Auf unserer Reise über so manche kaum bekannte Passstraße, durch kleine, nur noch wenig bewohnte Dörfer und das weite, bergige Land haben wir immer wieder unsere Kamera gezückt und die Szenen aus dem Nutzfahrzeug-Leben der Westalpen zu einer Bildergalerie zusammengestellt. Wir wünschen viel Spaß beim Durchklicken!