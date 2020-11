Der Tiefkühlllogistiker Nordfrost hat in Herne ein neues Logistikzentrum in Betrieb genommen, das als neues Drehkreuz im Unternehmensnetzwerk fungieren soll.

Der Logistikdientlester Nordfrost mit Sitz in Schortens hat jetzt sein Tiefkühl-Logistikzentrum in Herne eröffnet. as nach Unternehmensangaben "modernste Tiefkühlhaus der Bundesrepublik" bietet zwei Lagerteile - einen konventionellen und einen automatisierten Teil mit Hochregallager und Kommissionierung. Im ersten Bauabschnitt stehen 70.000 Palettenstellplätze zur Verfügung. Das Lager soll zukünftig das größte Drehkreuz im Transportnetzwerk des Unternehmens sein; von Herne aus sollen Produkte in Nordrhein-Westfalen verteilt und nationale sowie internationale Warenströme gebündelt werden.

„Ich gratuliere unserem Niederlassungsleiter Torsten Schäckel und seinem jungen Team zur Premiere", sagte Dr. Falk Bartels von der Nordfrost-Geschäftsführung anlässlich der Inbetriebnahme. „Angesichts der zukünftigen Bedeutung des Standortes in unserem Logistiknetzwerk, zusammen mit dem hohen Automatisierungsgrad der Anlage, markiert dieser Schritt einen Meilenstein in der Geschichte der Nordfrost.“

Der konventionelle Teil des neuen Logistikzentrums besteht nach Unternehmensangaben aus drei Lagerhallen mit insgesamt 28.000 Stellplätzen. Das vollautomatische Hochregallager fasst 42.000 Stellplätze und wird mit der angegliederten automatischen Kommissionierung zum Jahresende den Betrieb aufnehmen. Bei der technischen Ausstattung setzt Nordfrost neben moderner Kältetechnik und Blockheizkraftwerken für die Energie- und Kälteerzeugung erstmals auch Brennstoffzellentechnik für die Energieerzeugung und Sicherstellung des Brandschutzes im Hochregallager ein.

Zum Start sind 24 Mitarbeiter in Herne beschäftigt, insgesamt sollen später bis zu 200 Arbeitsplätze entstehen. Der Neubau entstand in 17 Monaten Bauzeit auf der ehemaligen Bergwerksfläche „Unser Fritz“ am Malakowturm. Das 13 Hektar große Gelände liegt direkt an der Autobahn A42. Das TK-Logistikzentrum ist der 13. Logistikstandort von Nordfrost in Nordrhein-Westfalen.