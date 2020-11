Logistiker Nordfrost nimmt Multi-Kühlcenter in Mücke bei Gießen in Betrieb. Platz für tiefgekühlte Waren bis hin zu Trockengütern.

Nordfrost mit Hauptsitz im friesischen Schortens bei Wilhelmshaven nimmt Kühllogistikzentrum im hessischen Mücke in Betrieb. Der Kühllogistiker setzt seinen Expansionskurs damit weiter fort. Das direkt an der A5 in der Nähe von Gießen zentral gelegene Multi-Kühlcenter bietet Platz für tiefgekühlte Waren und für Produkte in sämtlichen plusgradigen Temperaturbereichen sowie für Trockengüter.

Nordfrost mit 46.000 Palettenstellplätzen in Mücke

Der Neubau, der rund 62 Millionen Euro gekostet hat, beherbergt 46.000 Palettenstellplätze. Das Gebäude besteht aus insgesamt elf Hallen und ist 18 Meter hoch. Vier Tiefkühlhallen, in denen minus 22 Grad Celsius Kälte herrscht, beherbergen 24.000 Palettenstellplätze. Im plusgradigen Bereich stehen 22.000 Stellplätze zur Verfügung, die in sieben verschiedenen Hallen je nach Lagerware auf Temperaturen zwischen 0 Grad Celsius bis plus 18 Grad Celsius eingestellt werden können.

100 Parkplätze für Lkw

Eine großzügige Umschlagsfläche von 6.200 Quadratmetern und 43 Verladetore stellen laut Nordfrost den reibungslosen Warenein- und -ausgang in Mücke sicher. Auf dem Hof befinden sich zurdem Parkplätze für 100 Lkw. Hinzu kommt noch ein dreistöckiges Verwaltungsgebäude, welches Platz für die Administration des Kühlhauses bietet.

Bundesweit 900.000 Palettenstellplätze

Mit der Inbetriebnahme des Standorts Mücke verfügt Nordfrost ab sofort bundesweit über insgesamt 900.000 Palettenstellplätze. „Nordfrost in Mücke ist zum Start top aufgestellt und hoch motiviert. Darüber freuen wir uns sehr und danken allen daran Beteiligten“, erklärt Britta Bartels, geschäftsführende Gesellschafter des Familienunternehmens. Und Niederlassungsleiter Andreas Behne ergänzt: „Wir bieten interessante Entwicklungsmöglichkeiten im Lager, in der Betriebstechnik und im kaufmännischen Bereich als Expedienten, Zollsachbearbeiter oder Spediteure.“

