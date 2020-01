Immer mehr Speditionen entwickeln sich zu Logistikdienstleistern – keine ganz neue Erkenntnis. Bedeutet auch: Hat der Fuhrpark bei vielen traditionell eine hohe Bedeutung, wächst nun zudem der Stellenwert von Staplern und Flurförderzeugen. Und was für die Flotte auf der Straße gilt, trifft ebenfalls auf die Fahrzeuge in den Hallen zu: Sie müssen wirtschaftlich und gut bedienbar sein sowie zuverlässig ihren Dienst verrichten.

Während im Straßentransport alternative Antriebe erst langsam Einzug halten, gehören sie in der Intralogistik quasi schon zum guten Ton. Was die Bandbreite angeht: Wie es auch im Transport auf öffentlichen Straßen abhängig von Ladegut und Einsatzzweck eine Vielzahl an Kategorien und Spezialfahrzeugen gibt, wächst auch beständig die Palette der Flurförderzeuge.

Die Automatisierung hat längst die Intralogistik erfasst

Das belegt eindrucksvoll das Spektrum der Bewerbungen zum diesjährigen IFOY Award (International Intralogistics and Forklift Truck of the Year). Längst sind es nicht mehr nur Stapler, die für einen funktionierenden Lagerbetrieb benötigt werden. In den Hallen anzutreffen sind heutzutage Roboter ebenso wie Drohnen oder autonome Zugsysteme. Das zeigt: Die Automatisierung hat die Intralogistik voll erfasst.

Doch klar ist, dass trotz Automatisierung zumindest im speditionellen Mittelstand ohne die Klassiker wie Hubwagen oder Stapler – seien es Gegengewichts- oder Schubmaststapler – kaum ein vernünftiger Lagerbetrieb denkbar wäre. Und natürlich haben diese Fahrzeuge weiterhin einen hohen Anteil an den von einer Fachjury nominierten Produkten und Lösungen rund um die Intralogistik.

32 Unternehmen haben sich beim IFOY Award beworben

Insgesamt 32 Unternehmen haben sich um die begehrten IFOY-Auszeichnungen in unterschiedlichen Kategorien beworben, 16 davon stellen sich mit zusammen 17 Produkten und Dienstleistungen vom 6. bis 13. Februar in Hannover bei den IFOY Test Days nun einem finalen Check. Sie werden von Experten – Wissenschaftlern, Praktikern und Journalisten – auf Herz und Nieren getestet.

Neben einem IFOY-Test, bei dem die Kennzahlen im Vordergrund stehen, erwartet die Nominierten ein IFOY Innovation Check. Dort prüfen Wissenschaftler den Innovationswert der Aspiranten. Am Ende nehmen zur achten Auflage des IFOY Awards zusätzlich 27 Fachjournalisten, darunter der Autor dieses Artikels, aus 19 Ländern die angebotenen Produkte und Dienstleistungen unter die Lupe.

IFOY-Preisverleihung am 20. April in Hannover

„Bewertet werden unter anderem Innovationswert, Technik, Design, Ergonomie und Handling, Sicherheit, Marktfähigkeit und Kundennutzen sowie Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit“, teilt die Vorsitzende der IFOY-Jury, Anita Würmser, mit. Anschließend bleibt die Spannung für die Vertreter der Intralogistiklösungen noch etwas erhalten – bis zum 20. April. Dann findet die Preisverleihung im Rahmen der Hannover Messe statt. Initiatorin Würmser rechnet mit mehr als 500 Gästen, darunter die Spitzen aus Transport, Logistik und Intralogistik.

Großes Interesse am IFOY Test Camp

Erstmals können sich beim IFOY Award Vertreter von Transport und Logistik einen Eindruck von den neuen Intralogistiklösungen verschaffen und die nominierten Geräte selbst ausprobieren. Zu sehen und zu testen sind im Rahmen des IFOY Test Camps am 12. und 13. Februar auch die nominierten Produkte der vergangenen IFOY-Wettbewerbe

Ob DSV, Kühne+Nagel oder DB Schenker: Eine Vielzahl an Logistikdienstleistern ist vor Ort. trans aktuell-Chefredakteur und IFOY-Juror Matthias Rathmann wird ebenfalls von Praktikern nach Hannover begleitet, und zwar von Stefan Hauke und Volker Zocher von Ansorge Logistik (Biessenhofen), Dennis Weimert von Schwarz Logistik (Herbrechtingen) und Mario Kowalski von Köster+Hapke (Sehnde)

Die Nominierten