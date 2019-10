In Niedersachsen sollen mehrere Hundert neue Lkw-Stellplätze gebaut werden. Schwerpunkte liegen an der A1 sowie der A7, wie die Online-Ausgabe der Nordwest-Zeitung (NWZ) auf Anfrage beim Wirtschaftsministerium berichtet. Wann mit dem Bau der Lkw-Stellplätze angefangen werde ist nicht bekannt. Nach Schätzungen des Gesamtverbands Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) fehlen gar 4.000 bis 5.000 Lkw-Rastplätze an Autobahnen und 500 Plätze an Bundesstraßen. Der Verband fordere daher einen schnelleren Ausbau der Parkflächen. „Denn nur ausgeschlafene Lkw-Fahrer erhöhen die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer“, sagt GVN-Landesgeschäftsführer Christian Richter gegenüber der NWZ. Als Transitland sei Niedersachsen stark vom Lkw-Verkehr belastet. Wie das Wirtschaftsministerium verlautet, sollen neun Rastanalgen neu gebaut und fünf weitere ausgebaut werden. Insgesamt sollen „demnächst“ an den Autobahnen A1, A2, A7 sowie A33 und A38 insgesamt 456 neue Parkplätze entstehen.