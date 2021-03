Der Logistikdienstleister aus Mühlacker hat mit dem Neugeschäft des Bestandskunden im Bereich der Filiallogistik bereits im Februar begonnen. Am neuen Standort Ulm übernimmt der Logistiker den Umschlag, das Hallenmanagement und den Transport für das Konsumgüter- und Einzelhandelsunternehmen. Dabei ist Craiss für die Belieferung von Filialen und Supermärkten in der Region mit Kaffee sowie Non-Food-Artikeln zuständig. In Baden-Württemberg und Teilen Bayerns wickelt Craiss bereits schon länger die Filiallogistik für denkunden ab. "Eine stetige Ausweitung der Gebiete wird angestrebt", so das Unternehmen.

Neugeschäft von Bestandskunden

„Die erneute Verpflichtung durch unseren langjährigen Partner bestätigt unsere Expertise in der Filiallogistik und ebnet den Weg zum weiteren Ausbau dieser Dienstleistungssparte“, sagt Axel Holzhäuer, Teamleiter Filiallogistik der Craiss Generation Logistik.

Der Auftrag umfasst demnach die Belieferung von aktuell rund 450 Filialen und Supermärkten im Umkreis von 150 Kilometern um Ulm. In dem rund 300 Quadratmeter großen Cross-Doc an der Autobahn A8 werden Kaffee und Non-Food-Artikel gelagert, kommissioniert und täglich mit bis zu 15 Lkw umgeschlagen. Akquiriert und disponiert werden diese über die Unternehmenszentrale in Mühlacker.

Vor dem Start wurden in einer rund dreimonatigen Vorlaufzeit das 20-köpfigeTeam aus Lager- und Fahrpersonal geschult. Zudem vollzog Craiss nach eigenen Angaben den Wechsel von der analogen zur digitalen beleglosen Lieferung und stockte den Betrieb von drei auf vier Werktage auf.