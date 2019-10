GLS nimmt neuen Standort in Rhein-Neckar-Region in Betrieb. Für das neue Mannheimer Depot investierte der Paketlogistiker 15 Millionen Euro.

Ab Anfang November läuft am neuen GLS-Standort in Mannheim der Betrieb an. Das neue Depot soll einen reibungslosen Paketfluss von täglich bis zu 80.000 Paketen ermöglichen. Dazu verfügt der Standort über eine 10.000 Quadratmeter große Sortierhalle mit 30 Be- und 15 Entladetoren sowie über eine Hoffläche von rund 30.000 Quadratmetern. 50 neue Mitarbeiter hat GLS schon für das neue Depot eingestellt.

Am neuen regionalen Umschlagplatz für GLS-Depots in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, sowie Teilen Hessens, Bayerns und Baden-Württemberg werden dann künftig die Pakete ausgetauscht, statt wie bisher am zentralen GLS-Umschlagplatz in Neuenstein.

Für die Zustellung ab dem Depot in Mannheim sollen auch eFahrzeuge unterwegs sein – vier Schnellladestationen stehen dafür zur Verfügung.

Über GLS

GLS Germany ist eine Tochtergesellschaft der GLS, General Logistics Systems B.V. mit Hauptsitz in Amsterdam. GLS realisiert Paketdienstleistungen für mehr als 200.000 Kunden und bietet zusätzlich Express- und Logistikleistungen. Mit eigenen Gesellschaften und Partnern deckt die Gruppe 45 Länder ab und ist nach eigenen Angaben über vertraglich gesicherte Allianzen mit der ganzen Welt verbunden. Europa bezeichnet der Paketdienstleister GLS als seinen Kernmarkt mit straßenbasiertem Netz. Darüber hinaus ist die Gruppe in Kanada sowie an der Westküste der USA präsent. Rund 70 zentrale und regionale Umschlagplätze und rund 1.400 Depots und Agenturen stehen GLS zur Verfügung. Rund 19.000 Mitarbeiter, 26.000 Zustellfahrzeuge und 3.500 Lkw sind täglich für GLS im Einsatz. Im Geschäftsjahr 2018/19 transportierte GLS 634 Millionen Pakete und erzielte einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro.