Neues Drehkreuz für Paris: DHL Express geht am Flughafen Charles-de-Gaulle an den Start. 38.000 Sendungen pro Stunde möglich.

Nach einer Bauzeit von 20 Monaten ging jetzt das 170 Millionen Euro teure neue internationale Drehkreuz von DHL Express am Flughafen Charles-de-Gaulle an den Start. Dort können pro Stunde bis zu 38.000 Sendungen verarbeitet werden – 15 Mal mehr Sendungen als in der alten Anlage. Und es gibt Erweiterungspotential: „Der Standort wurde so ausgelegt, dass er auf das Wachstum der nächsten zehn Jahre vorbereitet ist und bei Bedarf noch erweitert werden kann“, sagt Philippe Prétat, CEO von DHL Express France.

100 emissionsfreie Fahrzeuge im Einsatz

Foto: Deutsche Post DHL Group Die Verarbeitungskapazität liegt bei 38.000 Sendungen (Pakete und Flyer) pro Stunde.

Der neue Standort entspricht dem Null-Emissionen-Ziel von Deutsche Post DHL Group für 2050. Die Anlage ist mit LED-Beleuchtung mit Bewegungssensoren, einem Sortiersystem mit IE4 Hocheffizienzmotoren und einer energieeffizienten Klimaanlage ausgestattet. Bis 2025 sollen 70 Prozent der Abholungen und Auslieferungen bei DHL France mit grünen Transportlösungen durchgeführt werden. Aktuell hat der Dienstleister in Frankreich mehr als 100 emissionsfreie Fahrzeuge im Einsatz. In den letzten Jahren investierte DHL in Frankreich bereits 80 Millionen Euro in die Infrastruktur.

Viergrößtes DHL-Hub in Europa

Das neue Drehkreuz mit einer Betriebsfläche von 32.000 Quadratmetern ist die viertgrößte Anlage im europäischen DHL Express-Verbund – nach Leipzig, East Midlands und Brüssel. Weltweit betreibt das Unternehmen 23 Hubs, zwölf davon in Europa. In Paris beschäftigt der Dienstleister knapp 720 Mitarbeiter, darunter 239 neu eingestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Frankreichweit sind für das Unternehmen mehr als 3.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig.