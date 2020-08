Partnertausch im Großraum München: Bavarian Trans-Con Logistic aus Olching übernimmt für die Stückgutkooperation 24plus künftig den Großraum München. Bislang war die Niederlassung Kirchheim der Rhenus Freight Logistics in dem Gebiet für 24plus als Dienstleister tätig.

Ablösung in zwei Etappen

Die Ablösung erfolgt in zwei Etappen. Zum 1. September wird nach 24plus-Angaben Bavarian Trans-Con an das 24plus-Regionalhub Süddeutschland in Ludwigsburg angeschlossen und nutzt dabei den Slot, den die Rhenus Freight Logistics bislang nicht in Anspruch genommen hat. Zu Beginn des neuen Jahres 2021 wird Bavarian Trans-Con dann zusätzlich an das 24plus-Zentralhub in Hauneck angeschlossen werden. Zeitgleich wird Rhenus Freight Logistics in Kirchheim aus dem Netz von 24plus ausscheiden.

„Wir ersetzen in zwei Schritten einen Dienstleister durch einen hochgradig engagierten Systempartner, der mit uns weiterwachsen möchte“, sagt 24plus-Geschäftsführer Stefan Rehmet über den neuen Partner in München.

Bayerische Hauptstadt ist schwieriger Stückgutmarkt

Dabei ist das Unternehmen noch recht jung: Laut 24plus haben die erfahrenen Spediteure Andreas Krebs und Günter Frauenknecht Bavarian Trans-Con erst im Juli 2019 gegründet. In Olching betriebt das Unternehmen eine Speditionsanlage mit 2.500 Quadratmetern Umschlagfläche und einen Bürotrakt mit über 300 Quadratmetern. Die Transportleistung im Nah- und Fernverkehr erbringen feste Transportunternehmen.

Das Unternehmen habe sich seit der Gründung mit hoher Geschwindigkeit entwickelt, auch in Corona-Zeiten. „München ist als Dienstleistungsmetropole für Stückgutspeditionen ein schwieriges Pflaster“, erklärt Geschäftsführer Günter Frauenknecht die Umstände der Unternehmensgründung. „Bei hohen Mieten und Personalkosten und einem niedrigen Sendungsvolumen im Ausgang ziehen sich immer mehr Speditionen aus dem Stückgutgeschäft in München zurück. Mit der Neugründung unserer Spedition sind wir daher in ein Vakuum gestoßen.“