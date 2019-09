Nach Angaben der Unternehmensgruppe aus Versmold ist die CIO-Position neu geschaffen worden, um die Entwicklung der IT weiter voranzutrieben. „Wir freuen uns mit Herr Lütjann einen ausgewiesenen Experten für unser Unternehmen gewonnen zu haben, der über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Logistik und IT einbringt. Wir wünschen ihm für diese verantwortungsvolle Aufgabe viel Erfolg“, sagt Marion Nagel, Vorsitzende des Verwaltungsrates der Nagel-Group.

Modernisierung forcieren

Bei der Nagel-Group wird Michael Lütjann die IT Strategie und die IT Organisation weiterentwickeln und gemeinsam mit dem Board of Directors die Modernisierung des Unternehmens forcieren.

Lütjann (50) hat bereits diverse Führungsaufgaben bei namhaften Unternehmen inne. Zuletzt wirkte er vier Jahre lang als CIO bei Imperial Logistics International. Davor war er Senior Vice President IT Management Logistics bei Schenker sowie mehr als zwölf Jahre bei der Fiege Gruppe, zuletzt als CIO.