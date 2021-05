Das Innovationslabor soll das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter durch fortschrittliche Technologien verbessern und für mehr Arbeitssicherheit sorgen. Schließlich sind bei Amazon weltweit mehr als 350.000 Transportroboter im Einsatz. Diese Transportroboter samt verfahrbarer Regale setzt Amazon seit 2012 ein, seit 2014 auch in Europa. Sie gehören nach Angaben des Unternehmens mittlerweile an zahlreichen Amazon-Standorten zum Alltag - in Deutschland in fünf Logistikzentren. Die Roboter unterstützen die Mitarbeiter, indem sie die Regale zu den Beschäftigten für das Ein- und Auslagern der Artikel fahren und so Laufwege reduzieren. Palletierroboter und Hubwagen wurden ebenfalls eingeführt, um die Arbeit der Beschäftigten zu erleichtern, indem sie das Tragen und Stapeln von Lasten sowie wiederholende Aufgaben reduzieren. Der Arbeitsschwerpunkt des Labors liegt auf der Entwicklung und Erprobung zukünftiger Technologien. Dazu zählen beispielsweise Sortierrsysteme für Artikel, Palletierroboter, Hebevorrichtungen, Sortierroboter sowie automatisch geführte Wagen und Fahrzeuge.

Automatisch geführte Fahrzeuge sind bereits in Italien im Einsatz und werden auch in Polen und Großbritannien eingeführt. Hebevorrichtungen sind für den Einsatz in Polen und Großbritannien in Planung. Sortiersysteme für Artikel und Palletierroboter kommen in Italien, Spanien, Deutschland, Polen und Großbritannien zum Einsatz. Und Sortierroboter werden in Italien, Spanien und Deutschland eingesetzt. Im Laufe dieses Jahres folgt die Einführung von Sortierrobotern in Polen, Frankreich und Großbritannien. Da neue Technologien auch in weiteren Ländern und an anderen Standorten eingeführt werden, bietet Amazon umfassende Schulungen für alle Mitarbeiter an, wenn solche neuen Innovationen eingeführt werden.