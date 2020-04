Das Düsseldorfer Unternehmen will mit der Niederlassung in Wuppertal – seiner vierten in Deutschland – nach eigenen Angaben sein Dienstleistungsangebot in der Rhein-Ruhr-Region verstärken. Erst 2012 hatte das Unternehmen eine über Jahrzehnte bestehende Niederlassung in Wuppertal geschlossen. Die neue Niederlassung im Großraum Wuppertal soll bis Ende Mai in Betrieb gehen.

„Wir freuen uns, ehemalige Kundenverbindungen wieder zu aktivieren und neue zu gewinnen“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Oliver Rüter.

„Die Entscheidung, die Niederlassung Wuppertal in eine Plattform in Düsseldorf für nationale und internationale Landverkehre zu integrieren, hat damals zur Kostenoptimierung beigetragen. Wir haben jedoch gelernt, dass diese integrativen Modelle zu sehr den nationalen Netzwerkzwängen unterliegen. Den Servicevorsprung der Konzentration auf ausgewählte Märkte mit hierfür spezialisierten Mitarbeitern und Transportsystemen will Cretschmar Süd zukünftig wieder für Kunden und Partner in den Fokus stellen.“

Das Unternehmen, das sich nach eigenen Angaben auf europäische Landverkehre zwischen Südeuropa und Deutschland spezialisiert hat, hat seit seiner Ausgründung aus der Cretschmar Gruppe im Jahr 2016 bis heute jeweils drei Niederlassungen in Deutschland und Spanien aufgebaut. Neben den Landverkehren für Industrie- und Chemiegüter kommt Cretschmar demnach auch der Nachfrage für Kontraktlogistik in Spanien nach.

Auch im Rahmen der Mitgliedschaft bei System Alliance Europe will Cretschmar neuen Kunden aus der Region um Wuppertal eine „interessante Leistungspalette von und nach Südeuropa anbieten“, so Oliver Rüter, der auch Chairman der System Alliance Europe ist.