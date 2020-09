Das Besondere an den neuen Standorten in Belgien und Südafrika ist zum einen, dass sie jeweils über separate Bereiche für temperaturempfindliche Produkte (unter -20 Grad, +2 bis +8 Grad und +15 bis +25 Grad) verfügen sowie einen fast direkten Zugang zum Rollfeld haben. "Temperaturempfindliche Pharmazeutika weisen oft eine geringe Stabilität außerhalb der Kühlkette auf; daher minimiert der direkte Zugang zum Rollfeld, der eine sofortige Übernahme der sensiblen Fracht bereits am Flugzeug gewährleistet, das Risiko von Temperaturschwankungen und stellt die Produktintegrität sicher", schreibt das Unternehmen.

Brüssel hat IATA Pharma-Zertifizierung

Der neue Brüsseler Hub befindet sich in Brucargo in unmittelbarer Nähe des Flughafenareals. Der Flughafen Brüssel ist demnach der erste weltweit mit einer IATA CEIV Pharma-Zertifizierung. Die Anlage von Kühne+Nagel umfasst 15.546 Quadratmeter Lagerfläche und ist nahtlos an den kürzlich erweiterten Kontraktlogistikstandort für Pharma in Geel sowie an das von Luxemburg aus verwaltete, paneuropäische Landverkehrsnetz von KN PharmaChain angebunden.

Der erweiterte KN PharmaChain-Standort am internationalen Flughafen von Johannesburg erfüllt ebenfalls die Anforderungen für den Umschlag temperaturempfindlicher Fracht und bietet eine breite Palette an Mehrwertdiensten für die Distribution in Südafrika und im restlichen Afrika. Laut dem Schweizer Logistikdienstleister kann durch den Einsatz von «Cool Dollies» (klimatisierte Thermotransporter für das Rollfeld) die Unversehrtheit der Fracht vom GxP-zertifizierten Lager bis hin zum Flugzeug gewährleistet werden.

Insgesamt verfügt KN nach eigenen Angaben weltweit über 230 GxP-zertifizierte Stationen; die spezialisierten Hubs für temperaturgeführte Logistik – etwa in den USA, Grossbritannien, Dänemark, Spanien, Luxemburg, Italien, Frankreich, Singapur, Indien, Panama, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien – sind Teil davon.