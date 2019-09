Die Spedition Alfred Schuon realisiert ihre Transporte in Deutschland nach eigenen Angaben mittlerweile CO2-neutral. Um den Schadstoffausstoß der Fahrzeuge zu verringern, investieredas Familienunternehmen regelmäßig in die Modernisierung des Fuhrparks, heißt es. Für Transporte, die am Standort Haiterbach beauftragt wurden, hätten beispielsweise die Lkw des Logistikers im Jahr 2018 nach der Berechnungsmethode Tank-to-Wheel (TTW) 16.612 Tonnen CO2 ausgestoßen. Demgegenüber stehe eine Einsparung von rund 16.774 Tonnen CO2, die Schuon durch den Einsatz von Solarenergie in demselben Zeitraum erzeugt habe.Damit kompensiere der Logistiker den CO2-Ausstoß seiner Flotte in Deutschland komplett. Das bescheinigte nun auch das Deutsche Institut für Nachhaltigkeit & Ökonomie.

Transport kann nachhaltig erfolgen

„Wir stellen unter Beweis, dass Transporte auf nachhaltigem Wege realisiert werden und dennoch wirtschaftlich sein können. Denn wir sind uns unserer Verantwortung für den Erhalt der Umwelt bewusst“, sagt Geschäftsführer Theo Schuon, der 2007 die Inbetriebnahme der ersten Solaranlage auf dem Firmengelände initiierte. Dreh- und Angelpunkt für die Umsetzung umweltschonender Transporte sei zunächst einmal die regelmäßige Modernisierungen des Fuhrparks. Ein weiterer Bestandteil der Green-Logistics-Strategie von Schuon sind regelmäßige Fahrerschulungen.