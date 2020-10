Marcel* kommt ohne Termin in die Autobahnkanzlei Wiesbaden. Das darf er, na klar. Wenn Anwältin Sofia da ist, nimmt sie sich die Zeit. Ansonsten findet er in der Rechtsanwaltsfachangestellten Eleni Konstantinou immer eine gute Zuhörerin und natürlich gibt’s einen Kaffee. Mit dem setzt er sich gerade an den Tisch, als Sofia mit ernster Miene den Raum betritt. Sie wirft ihre Robe auf den Schreibtisch und mokiert sich laut über das, was sich da gerade im Gerichtssaal abgespielt hat. Marcel fragt schüchtern: "Habt ihr etwa verloren?" Sofia lächelt: "Nein, nein, aber anstrengend war’s!"

"Sie wissen schon, warum wir Sie anhalten"

Marcel war schon dreimal in der Autobahnkanzlei. Er weiß, dass da für ihn gekämpft wird. Sofia bittet ihn um fünf Minuten Geduld. Sie will kurz durchatmen. Danach kann er loslegen. Fünf Wochen auf den Tag genau ist das jetzt her. Er erinnert sich noch an jeden Moment. Er wurde von einem Polizisten angehalten. Der fragte, was sie alle fragen, wenn sie jemanden anhalten: "Sie wissen schon, warum wir Sie anhalten?!" – "Nö", hat Marcel geantwortet. "Sie haben gequatscht während des Fahrens …" – "… was nicht verboten ist", hat Marcel erwidert. "Werden Sie mal nicht frech", hat der Beamte dann gesagt, "und vor allem immer bei der Wahrheit bleiben!" Doch Marcel ist nicht auf den Mund gefallen und erwiderte keck: "Das sagt mir ja der Richtige! Von da unten, vom Streifenwagen aus, wollen Sie sehen können, was ich da oben tue? Ein Künstler sind Sie. Ich habe nicht telefoniert!"