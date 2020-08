Heiner ruft mich im November 2019 das erste Mal an. Wie alle meine Mandanten hat er die Handynummer für den Notfall – und das hier ist einer. Vielleicht nicht objektiv, aber mental schon. Heiner ist gerade einmal 44 Jahre alt und Fernfahrer seit 19 Jahren. Er schwört Stein und Bein, noch nie einen Punkt bekommen zu haben. Das will er sich nicht kaputt machen lassen und schon gar nicht von so einem unfairen Ding.

Wenn es passiert wäre, als er mit dem Lkw unterwegs war und total unter Druck stand, würde er es verstehen. Es war aber nicht so. Den Bescheid hat er sich eingefangen, als er in aller Ruhe, nach einer gelungenen harmonischen Arbeitswoche, mit dem Leihwagen unterwegs nach Hause war. Kein Grund zum Rasen also. Auf der Landstraße soll er mit 89 km/h gefahren sein, was er auch für real hält. 10 km/h unter dem Erlaubten. Es ist so sein Fahrstil. Nur 50 km/h soll er gedurft haben. Das glaubt er nicht. Er übersieht nie ein Verkehrsschild, meint er wenigstens. Wir treffen uns samstags in meiner Kanzlei, was für Lkw-Fahrer bei mir durchaus üblich ist. Samstags ist der Kalender mit Terminen immer voll. Heiner hat den gelben Umschlag des Schreckens mitgebracht.