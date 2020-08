Mit einer kräftigen Finanzspritze hat Ford das Dunton Technical Center in Laindon nahe London aufgewertet. Nach eigenen Angaben fließen insgesamt 23 Millionen britische Pfund – umgerechnet rund 25,8 Millionen Euro – in das sogenannte Advanced Propulsion Laboratory (APL, "Fortschrittliches Antriebslabor"). Im APL prüft Ford neu entwickelte Antriebsstrangtechnologien. Dazu sind dort Einrichtungen wie Geräusch-, Vibrations- und Rauigkeitstestkammern für sogenannte NVH-Tests sowie Prüfanlagen für elektrifizierte Antriebsstränge vorhanden. Ende des Jahres will Ford das erneuerte Labor in Betrieb nehmen. Im Zuge der Aufwertung hat der Standort auch einen neuen Namen erhalten. Fortan heißt die Einrichtung Dunton Campus. Dort sind neben der administrativen Leitung der Ford-Geschäftseinheit Nutzfahrzeuge auch die nationale Vertriebsgesellschaft Ford Britain, der Bankzweig Ford Credit Europe sowie die Entwicklung der Nutzfahrzeugtechnik angesiedelt.

Ford will die Rentabilität verdoppeln

Die Investition soll auch die Profitabilität des Nutzfahrzeuggeschäfts absichern. Ziel ist es, die Rentabilität in den kommenden fünf Jahren zu verdoppeln. Ford gibt das Renditeziel von sechs Prozent aus. Dabei sollen neben einer verbesserten Kostensituation aufgrund der Bündelung der Aktivitäten die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt stehen. Dazu zählt das Geschäft mit Fahrzeugumbauten. Rund jeder zweite Ford Transit durchläuft laut Unternehmen eine solche Modifikation. Ein unerlässliches Angebot, um zu den Klassenbesten aufzuschließen. Das Schlüsselelement hierfür ist bei Ford das Programm "Qualified Vehicle Modifier" (QVM). Es soll vor allem die Qualität der Umbauten sicherstellen, wofür der Hersteller ein spezielles Regelwerk erstellt hat. Ford stellt den QVM-Partnern alle Informationen wie die Aufbauten- und Ausrüstungs-Montageanleitung (Body & Equipment Mounting Manual, BEMM) digital zur Verfügung. Hinzu kommen Trainings und E-Learning-Methoden. Das Angebot an qualifizierten Ford-Partnern ist in den vergangenen drei Jahren von 45 auf 140 Partnerbetriebe europaweit gewachsen. Die Auswahl reicht von Regalsystemen über Kipp- und Kofferaufbauten bis hin zu Spezialitäten wie Krankenfahrzeugen und Pferdeboxen. Diese Spezialisten für Aus- und Umbauten können aktuell aus 450 Grundvarianten des Transit die für ihre Anwendung am besten geeignete technische Kombination aus Antriebsstrang, Karosserieform, Ladevolumen, Nutzlast und Fahrwerk auswählen.