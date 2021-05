Der Europäische Ladungsverbund Internationaler Spediteure (Elvis) hat zusammen mit den Logistiknetzwerken Kommodus (Polen), Cargo24 (Schweiz) und ABC Business Network (Italien) das paneuropäische Transportnetzwerk Paneco gegründet. Mit weiteren 15 lokalen Partnern deckt dieses „Netzwerk der Netzwerke“ in den Bereichen Stückgut und Teilladungen nach eigenen Angaben bereits von Beginn an alle großen Wirtschaftszonen Europas ab.

Paneco startet operativ im Juli

„Um in den einzelnen Ländern mehrere Stationen täglich anfahren zu können, scheiterte es in der Vergangenheit zumeist schon am notwendigen Transportaufkommen“, erklärt Elvis-Vorstand Jochen Eschborn. Dieses Problem löse das Paneco-Netzwerk, indem es mittels täglicher getakteter Linienverkehre und unzähliger Hubs und Gateways alle Wirtschaftsräume Europas miteinander verbinde. Operativ an den Start geht Paneco als Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz im Juli 2021.

IT-Plattform macht's möglich

Basis hierfür ist eine eigens entwickelte, webbasierte IT-Plattform, die als übergeordnete Einheit auf die lokalen Systeme zugreift und den Datenfluss zwischen den angeschlossenen Unternehmen und Kooperationen sicherstellt. „Wir greifen dabei auf die bestehenden nationalen Strukturen und Tarife eines jeden Landes zurück. So bedarf auch eine internationale Sendung keiner Sonderbehandlung mehr“, erklärt Eschborn. Im operativen Gecshäft komme zudem eine moderne Übersetzungssoftware zum Einsatz, sodass alle Partner in ihrer Landessprache kommunizieren können.

