Die Neska Group hat die aufs Pigmentgeschäft fokussierte BASF-Tochter Colors & Effects als Kunden gewonnen. In diesem Zusammenhang bündelt der Logistiker nun im Rhein-Neckar-Gebiet seine Kräfte in Ladenburg. Statt wie bisher an sechs verschiedenen Standorten im Rhein-Neckar-Gebiet werden die Dienstleistungen von Neska Mannheim in Zukunft in Ladenburg in drei neu gebauten Hallen auf insgesamt 50.000 Quadratmetern gebündelt.

Weiteres Wachstum geplant

Foto: Neska Im Frühjahr 2021 geht der Neska-Standort in Ladenburg in Betrieb.

In die Gebäude kommen nach Angaben von Neska moderne Regallager. 20.000 Quadratmeter der Fläche sind dabei für Colors & Effects vorgesehen. Im Frühjahr 2021 soll das neue Logistikzentrum bereits einsatzbereit sein.Und durch das speziell auf den Bedarf der Kunden ausgelegte Fertigwarenlager sei dort „ein hochflexibler Lager- und Lieferservice des Unternehmens möglich“. Der Bau der Hallen soll weitere Investitionen am Neska-Standort Mannheim nach sich ziehen. „Wir werden weiter in erheblichem Umfang in dieInfrastruktur und Modernität der Anlagen investieren, um auch in Zukunft den steigenden Anforderungen gerecht zu werden“, erläutert Neska-Geschäftsführer Stefan Hütten.