Die Experten des Bus Modification Center in Plauen haben ein weiteres Mal ein wahrlich einzigartiges Fahrzeug auf die Räder gestellt: Der Flip2Go-Skyliner der Marke Neoplan soll Kindern und Jugendlichen in Österreich Finanzwissen vermitteln.

Dunkle Farben, ein diffuses Lichtkonzept und große Displays – der Innenraum des Neoplan Skyliner Flip2Go hat mit dem eines gewöhnlichen Busses nicht mehr viel gemein. Der Bildungs-Bus, den die Experten des Bus Modification Center in Plauen realisiert haben, ist seit Anfang April in Österreich on Tour. Seine Mission: Kindern und Jugendlichen im Auftrag der österreichischen Sparkassen, Erste Bank und Erste Group spielerisch Finanzwissen vermitteln.

Eigens dafür sind im Flip2Go sieben interaktive Spielstationen angebracht – so erleben die Kids beispielsweise auf einer virtuellen Schiffsreise, welchen Einfluss sie mit ihren Konsumentscheidungen in einer globalisierten Welt haben können. Der "Job-O-Mat" wiederum erläutert den Zusammenhang zwischen Ausbildung und Verdienst. Die Spielekabinen sind hierzu mit Gaming-PCs und Multitouch-Displays in 4K-Auflösung ausstaffiert, dazu gesellt sich eine hochwertige Hifi-Anlage.

"Die Herausforderung beim Flip2Go war es, die umfassende Multimedia-Ausstattung der einzelnen Stationen sowie die übergeordnete Mediensteuerung bestehend unter anderem aus einem Zentralrechner mit Intel i7-7700, UMTS-Router und WLAN-Access-Point in den Neoplan Skyliner zu integrieren", so Heinz Kiess, Leiter Sales & Marketing beim Bus Modification Center in Plauen. Die Serverracks und ein Notstromaggregat mit externer Kühlung wurden demnach im Kofferraum installiert.