Das ungarische Verkehrsunternehmen Volán Buszpark ordert zum dritten Mal in Folge Busse aus dem Hause Neoplan. Mit den 43 neuen Einheiten wächst die Flotte auf insgesamt 104 Tourliner an.

Ende Mai wird MAN Truck & Bus 43 Neoplan Tourliner an Volán Buszpark übergeben. Das Verkehrsunternehmen will die neuen Fahrzeuge ab Sommer 2019 in den Verkehrszentren von Süd- und Nahostungarn sowie Mittelwestungarn einsetzen. In den letzten drei Jahren hat Volán Buszpark damit laut Angaben von MAN Truck & Bus 104 Neoplan erworben. So konnten die Münchner 2017 genau 30 und im letzten Jahr weitere 31 Tourliner an das Verkehrsunternehmen ausliefern.

Die nun bestellten Reisebusse werden allesamt vom MAN D2676-Dieselmotor mit 460 PS angetrieben. Das Euro 6-Triebwerk ist jeweils an das automatisierte 12-Gang-Schaltgetreibe MAN TipMatic gekoppelt. Die Neoplan Tourliner sind mit 50 Sitzplätzen ausstaffiert und werden mit Klimatisierung, Kaffeemaschine und WIFI-Anlage ausgestattet. Die Bordeinheit mit GPS-gesteuertem Fahrgastinformationssystem soll die Reisenden jederzeit über Fahrtziele und Ankunftszeiten informieren.

Was die Sicherheitssysteme angeht, kommen die Neoplan Tourliner für Volán Buszpark mit ESP, ASR, Fahrspurüberwachung und dem Notbremsassistenten EBA.