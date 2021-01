Die Nagel-Group hat ihre CO2-Emissionen deutlich gesenkt und dafür von GS1 Germany einen Umweltpreis erhalten. Der „Lean and Green 1st Star“ zeichnet den Lebensmittellogistiker dafür aus, dass die CO2-Emissionen des Unternehmens in den vergangenen fünf Jahren um mehr als 20 Prozent pro transportierter Tonne Sendungsgewicht zurückgegangen sind. Die Initiative zertifiziert ökologisches Verantwortungsbewusstsein mit konkretem Bezug zu Lager- und Logistikprozessen.

Neue Lkw und geschulte Fahrer

Bei der Verringerung der Emissionen setzte die Nagel-Group auf verschiedene Maßnahmen, insbesondere die Modernisierung des Fuhrparks, der inzwischen vollständig auf EURO 6-Lkw umgestellt ist. Außerdem wurde der Fahrzeugmix im Nahverkehr hinsichtlich Nutzlasten angepasst und die Tourenplanung optimiert. Ein weiterer Erfolgsfaktor sind permanente Schulungen des Fahrpersonals zu verbrauchsoptimiertem Fahren. Um Leerkilometer zu vermeiden, überwacht die Nagel-Group ihre Linienverbindungen und stellt „One-Way-Verkehre“ auf optimierte Begegnungs- oder Rundlaufverkehre um. Der Aktionsplan umfasst außerdem die Umstellung auf LED-Beleuchtung in den Standorten und Investitionen in Photovoltaik-Anlagen. So nahm das Unternehmen vor kurzem in der Niederlassung Bochum die größte Dach-Photovoltaikanlage des Ruhrgebiets in Betrieb.