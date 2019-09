Ab Oktober wird Hendrik Venter neuer CEO DHL Supply Chain für die Region Mainland Europe, Middle East and Africa. Damit übernimmt er die Geschäftsführung der Region und folgt auf Oscar de Bok, der dann im Konzern Deutsche Post DHL Group das Vorstandsressort DHL Supply Chain übernimmt.

Neben Standardisierungsprozessen will Venter nach Unternehmensangaben künftig auch die Innovationsagenda des Geschäftsbereichs vorantreiben. Dabei setze er vor allem auf Kundennähe und Serviceorientierung. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin überzeugt, dass wir den erfolgreichen Pfad von DHL Supply Chain in der Region fortsetzen“, sagt Venter. Dabei setze er auf größtmögliche Kundenorientierung, erstklassige Dienstleistungen und zufriedene Mitarbeiter in einem motivierenden und innovationsgeprägten Arbeitsumfeld, die „der Schlüssel unseres Erfolges“ des weltweit führenden Kontraktlogistikanbieters seien.

Vorstandswechsel bei DHL de Bok wird Supply-Chain-Vorstand

Oscar de Bok lobt seinen designierten Nachfolger: „Hendrik Venter hat in seinen unterschiedlichen Verantwortungsbereichen im Konzern immer wieder eindrucksvoll bewiesen, dass er in der Lage ist, seine Bereiche zu nachhaltigem, profitablen Wachstum zu führen.“ Unter seiner Führung habe sich vor allem die Region Zentral- und Osteuropa sehr erfolgreich entwickelt, besonders in den Bereichen Automotive Mobility und E-Commerce habe Hendrik Venter das Cluster Zentral- und Osteuropa sehr stark aufgestellt.

Jubiläum: 50 Jahre DHL

Dieses Jahr feiert DHL sein 50-jähriges Bestehen seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1969 durch drei Unternehmer in San Francisco. Damals hatte DHL in der traditionellen Zustellbranche aufwändige bürokratische Prozesse vereinfacht und Dokumente über Nacht per Flugzeug zugestellt. Seitdem hat sich DHL zu einem weltweit agierenden Unternehmen mit rund 380.000 Mitarbeitern in mehr als 220 Ländern und Territorien entwickelt und deckt nach eigenen Angaben das gesamte Spektrum der Logistik und Supply Chain Services ab. DHL hat sich mit dem neuen Klimaschutzziel Mission 2050 verpflichtet, bis 2050 alle logistikbezogenen Emissionen auf null zu reduzieren – und sieht sich damit als Vorreiter in der Logistikbranche.