Er hat dazu beigetragen, dass der Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV) und die Mitglieder seiner Landesverbände rechtlich immer auf der sicheren Seite waren. 32 Jahre lang war Rechtsanwalt Hubert (Bert) Valder (60) als Justiziar für den Verband tätig, seit 2013 auch als stellvertretender Hauptgeschäftsführer. Nun hat der DSLV ihn in den Ruhestand verabschiedet. Er sei immer ein guter Verhandler gewesen, würdigte Hauptgeschäftsführer Frank Huster. Daher habe Valder auch gut verhandelt, als es ums Thema Rente beziehungsweise einen Wechsel in die Altersteilzeit ging. Damit hat der gebürtige Rheinländer nun mehr Zeit für Kinder und Enkelkinder.

DSLV-Chef Huster lobt Expertise Valders

„Seine Arbeit war entscheidend für die rechtliche Absicherung unserer gesamten Branche und von hoher fachlicher Expertise und Weitsicht geprägt“, hob DSLV-Chef Huster am Donnerstag bei einem Empfang in der Hamburger Landesvertretung in Berlin hervor. Er erinnerte an die wichtigsten Erfolge Valders im Lauf seiner mehr als 30-jährigen Verbandskarriere. Das waren die Mitarbeit an der Reform des Transportrechts 1998 und mehrere Verhandlungen zu den Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (DSLV). Die DSLV würden von nahezu allen Logistikakteuren angewendet und seien inzwischen von acht Bundesverbänden als gemeinsames Klauselwerk und vertragliche Grundlage für Speditionsaktivitäten in ganz Deutschland anerkannt.

Die fachliche Nachfolge Valders als Leiter des Bereichs Speditions- und Transportrecht beim DSLV hat Rechtsanwalt Björn Karaus (45) angetreten.