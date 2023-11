Mosolf eröffnet Standort in Cuxhaven Mehr Kapazitäten für Import von Autos

Mosolf schraubt Kapazitäten für Automobilimporte nach oben. Warum sich der Logistiker in Cuxhaven am Cuxport eingemietet hat und mit welchen Mengen das Unternehmen rechnet.

Die Mosolf Group, Systemdienstleister für die Automobilindustrie in Europa, verstärkt ihre Importkapazitäten mit einer neuen Stellplatzfläche in Cuxhaven – genauer gesagt am Cuxport.

Mosolf bietet mehr als nur eine Auto-Drehscheibe

Der Cuxport hat eine Stellfläche von bis zu 4.500 Fahrzeuge in Cuxhaven. 3.500 davon nutzt Mosolf künftig für den Import von Fertigfahrzeugen aus China. Der Start der operativen Aktivitäten ist noch in diesem Monat geplant. Neben der Zwischenlagerung der Fahrzeuge bietet Mosolf sämtliche Services an. Diese Dienstleistungen umfassen unter anderem Werkstattleistungen, den Einbau von Zusatzausstattungen sowie optische und technische Aufbereitungen.

Immer mehr Pkw kommen aus China

Für Mosolf liegt dieser Schritt auf der Hand: Angesichts des wachsenden Herstellermarktes in Asien avanciere Deutschland zunehmend zum Importmarkt von Fertigfahrzeugen in der Automobilindustrie, heißt es seitens des Unternehmens. Die neue Stellplatzfläche im hinteren Hafengebiet von Cuxhaven werde nun zwei namhaften Automobilherstellern zur Verfügung stehen, um deren Anforderungen an Lagerung sowie Distribution zu erfüllen. Die geografische Lage in Cuxhaven wiederum ermögliche die nahtlose und multimodale Anbindung an Handelsrouten für Automobilimporte europaweit.

