Mobil mit UTA Edenred Für alle Fahrzeuge die passende Mautlösung

UTA Edenred bietet allen, die beruflich in Europa unterwegs sind, maßgeschneiderte Flotten- und Mobilitätslösungen. Welche Vorteile das den Nutzern in 27 Ländern bietet.

Als einer der führenden Partner bietet UTA Edenred allen, die beruflich in Europa unterwegs sind, maßgeschneiderte Flotten- und Mobilitätslösungen, die ihnen ihren Arbeitsalltag erleichtern. Neben dem bargeldlosen Tanken zählen auch Mautlösungen für 27 Länder Europas zum Portfolio, die den administrativen Aufwand für die Kunden deutlich reduzieren.

Nutzungsgebühren für Verkehrswege abrechnen

Ob Autobahnen, Tunnel, Brücken oder Fähren – fast überall in Europa fallen heute Gebühren für die Nutzung von Verkehrswegen an. Das kostet viel Zeit und Geld. UTA Edenred hat verschiedene internationale Mautlösungen im Angebot, die dank bargeldloser Abwicklung und übersichtlichen Sammelrechnungen den Verwaltungsaufwand erheblich reduzieren. Dazu gehören neben Vignetten und der UTA Card auch sogenannte On-Board-Units (OBU), die je nach Anforderung in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind: EETS-Mautlösungen als Universalabdeckung für ganz Europa, Mautgeräte für begrenzte Radien und nationale Mautboxen, wenn nur das Inland befahren wird.

Nächste Generation der bewährten Mautlösung

Mit der neuen interoperablen Mautbox UTA One® next hat UTA Edenred eine neue OBU auf den Markt gebracht, die das bewährte Leistungsspektrum des Vorgängers mit neuer, smarter Technologie verbindet. Sie ist für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen ausgelegt und ermöglicht nahezu grenzenlose Mobilität in ganz Europa. Wie ihre Vorgängerin ist auch die neue UTA One® next aktuell die umfassendste Lösung für den European Electronic Toll Service (EETS) am Markt, die 17 Mautkontexte in 15 Ländern abdeckt. Unterstützt werden die Mautsysteme in Belgien (einschließlich Liefkenshoektunnel), Deutschland, Frankreich, Italien (einschließlich der Caronte-Fähre), Österreich, Polen (A4 und e-TOLL-Netzwerk), Ungarn, Bulgarien, Portugal, Spanien, Norwegen (einschließlich Fähren und Autobahnbrücken), Schweden (Brücken), Dänemark (Brücken) und der Schweiz (einschließlich Liechtenstein – Tendenz steigend, denn derzeit wird die Integration der Mautkontexte Slowakei, Tschechische Republik, Slowenien, Kroatien und Polen A1 vorbereitet. „Mit der UTA One® next bieten wir unseren Kunden eine noch bessere EETS-Lösung, die dank neuer Technologie und 4G-Kompatibilität mehr Leistungen und eine einfachere Bedienung ermöglicht“, sagt Olaf Schneider, Director Tolls & Business Services bei UTA Edenred.

UTA Edenred bietet Mobilität ohne Grenzen

Auch für Pkw und Transporter bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen hat UTA Edenred eine interoperable Mautlösung entwickelt, die das Flottenmanagement optimiert: Die UTA One Move® ermöglicht die schnelle und reibungslose Abrechnung der Pkw-Maut in Frankreich, Portugal, Spanien und Italien inklusive der verkehrsbeschränkten Zone in der historischen Altstadt von Mailand. Darüber hinaus können mit der Mautbox die Gebühren für zahlreiche Parkplätze in Frankreich, Portugal, Spanien und Italien abgerechnet werden. Außerdem sind auch Buchungen von Fährüberfahrten der Reederei Caronte zwischen dem süditalienischen Festland und Sizilien möglich. „Ganz egal für welche Mautlösung sich unsere Kunden entscheiden, als Mobilitätsdienstleister steht UTA Edenred ihnen bei allen Schritten der Mautabwicklung beratend zur Seite – von der Auswahl und Installation der optimalen Mautlösung über die Registrierung beim Mautbetreiber bis hin zur transparenten Abrechnung der Gebühren“, erklärt Olaf Schneider.