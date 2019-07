Gutes Werkzeug kann man nicht genug haben. Dass Engelbert Strauss sich als Hersteller hochwertiger und optisch ansprechender Arbeitskleidung einen Namen gemacht hat, ist hinlänglich bekannt. Doch neben Textilien hat Engelbert Strauss auch Profiwerkzeug im Sortiment, das soeben eine Neuauflage erfahren hat.

Neben einer schicken Optik hat das Unternehmen bei den größtenteils in Deutschland produzierten Werkzeugen nach eigenen Angaben besonderen Wert auf Materialstärke und Verarbeitung gelegt. Der Steckschlüsselsatz kommt in einem mit Schaumstoff ausgelegten Koffer und umfasst Werkzeuge in den Größen 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll. Eine Umschaltknarre, ein Gleitgriff, zwei Verlängerungen, ein Kardangelenk, Steckschlüsseleinsätze von 4 bis 13 Millimetern, Bit- und Bohrmaschinenadapter sowie ein Steckgriff runden das Sortiment ab. Wer ein solches Profiwerkzeug im Gesamtwert von 289,90 Euro sein Eigen nennen will, muss sich einfach unten registrieren und am Gewinnspiel teilnehmen. Einsendeschluss ist der 2. August 2019!

Werkstatt aktuell und Engelbert Strauss wünschen viel Erfolg.