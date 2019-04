Mit vier CNG-betriebenen Scania-Lkw reduziert die Spedition Zippel künftig CO2, Feinstaub und Lärm an ihrem Berliner Standort am Westhafen.

Als bundesweit erstes nahezu CO2-freies Verkehrskonzept im kombinierten Verkehr lobt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, dass die Spedition Zippel an ihrem Standort am Berliner Westhafen schon seit etwa einem Monat drei neue Scania R410 mit CNG-Antrieb einsetzt. Ein weiteres baugleiches Fahrzeug kommt im Juni hinzu. Betrieben werden sie mit Biomethan. „Das ist ein Beispiel aus der Praxis“, sagt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bei der offiziellen Inbetriebnahme am 29. April auf dem Gelände der Spedition, und er stellt mit Blick auf die mehr als 140 Jahre dauernde Arbeit des Unternehmens Zippel fest: „Tradition und Fortschritt schließen sich nicht aus“. Am Automotive-Verpackungsstandort der Zippel Group in Leipzig betreibt das Unternehmen bereits vier Scania-Sattelzüge G340.

Zippel setzt auf CNG-Lkw Im KV in Berlin mit Gas unterwegs

CNG-Lkw bei Zippel in Leipzig

Seit mehr als einem Jahr macht Logistiker an seinem Leipziger Standort bereits Erfahrungen im Realbetrieb mit CNG-betriebenen Lkw. Und weil diese Erfahrungen durchweg positiv seien, wie Axel Plaß, geschäftsführender Gesellschafter der Zippel Group bei der offiziellen Inbetriebnahme sagt, kommt diese Technologie künftig auch am Sitz der Spedition in der deutschen Hauptstadt zum Zug.

Einsatz von Biomethan

Die CNG-Lkw werden mit abfallstämmigen Biomethan betrieben – produziert von Verbio Vereinigte Bioenergie, mit Sitz in Zörbig in Sachsen-Anhalt, aus Stroh und landwirtschaftlichen Reststoffen. Eingespeist wird das Biomethan ins öffentliche Erdgasnetz und Zippel tankt in einem virtuellen Tauschverfahren im Stadtgebiet Berlins an zwei bestehenden Tankstellen der Gazprom, die für die Betankung durch Sattelzüge technisch ausgelegt sind. Eine weitere, nahe des Berliner Westhafens befindet sich gerade im Bau.

Reduzierung von Feinstaub und CO2

95 Prozent weniger Feinstaub und 80 Prozent weniger CO2 seien Ergebnis der Umstellung, wie der Bundesverkehrsminister bei der Veranstaltung feststellt. Auch in Bezug auf die Lärmreduzierung könnten die neuen Lkw punkten: „Bis zu 10 Dezibel Lärm reduzieren Biogas-Lkw im Vergleich zu Lkw mit Dieselantrieb.“ Das stelle eine höhere Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung her, lobt Scheuer weiter. Für ihn bedeutet das Engagement des Logistikdienstleisters einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele, wofür insgesamt 500.000 Nutzfahrzeuge mit alternativen Antrieben nötig seien. Elektromobilität sei nicht die einzige Lösung: „Welche Technologie sich in welchem Bereich durchsetzen wird, weiß noch niemand.“

Abbiegeassistent

Auch über einen Abbiegeassistenten von Luis Technology verfügt einer der neuen Lkw und der Bundesverkehrsminister lobt erneut den Erfolg der BMVI-Förderung für Abbiegeassistenten – doch: „Zippel hat das Geld dafür übrigens selbst in die Hand genommen.“ Denn bereits wenige Tage nach Start des Förderprogramms war der Topf ausgeschöpft und Scheuer betont, dass er eine Aufstockung des Fördertopfes aus dem Bundeshaushalt für richtig hält. Nun ist die Zippel Group offiziell der 45. Sicherheitspartner der „Aktion Abbiegeassistent“.